La ayuda a domicilio cambia para las personas dependientes y garantiza mantener sus horas de atención

El BOE desarrolla la reforma de dependencia y permite organizar apoyos conjuntos a petición de los usuarios. La atención también podrá alcanzar el entorno próximo.

Las personas con dependencia que compartan la organización de la ayuda a domicilio conservarán la intensidad reconocida en su programa individual. El Real Decreto-ley 36/2026, publicado el 11 de noviembre y vigente desde el día 12, concreta esa garantía. Las actividades compartidas no podrán reducir los cuidados personales individuales. Además, cada usuario podrá pedir volver a recibir el servicio de forma individual, una condición relevante para decidir cómo quiere organizar sus apoyos.

Compartir la ayuda no permitirá recortar los cuidados personales

La nueva redacción reglamentaria contempla una organización coordinada, conjunta y participada cuando lo soliciten las personas interesadas. Cada una mantiene las horas que tenga reconocidas en su Programa Individual de Atención, conocido como PIA. El texto dispone que el tiempo dedicado a actividades compartidas se impute por igual a los participantes. Esa posibilidad no autoriza a sustituir o reducir la atención personal que cada uno necesita de manera individual.

La medida desarrolla la reforma legal de octubre y aporta condiciones operativas adicionales. No debe confundirse con la anterior reducción del plazo de dependencia, que ya había sido explicada tras su aprobación parlamentaria. El nuevo decreto concreta cómo se distribuyen los apoyos y refuerza la capacidad de elección. Organizar conjuntamente una actividad no equivale a fusionar los expedientes, perder el reconocimiento personal o quedar obligado a mantener esa modalidad indefinidamente.

El servicio podrá acompañar a la persona fuera de su vivienda

La ayuda a domicilio abarca actuaciones dentro de la casa y en el entorno comunitario próximo. Se distinguen los cuidados personales para las actividades de la vida diaria de los apoyos domésticos y de gestión del hogar. Entre los primeros se contempla el acompañamiento en ese entorno cercano. El objetivo es facilitar la autonomía conforme a la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona, en lugar de limitar toda intervención al interior de la vivienda.

El Imserso explica la reforma como parte de la transformación del modelo de cuidados y destaca su posible utilidad en zonas rurales o edificios compartidos. Eso no convierte cualquier servicio privado contratado por varios vecinos en una prestación financiada. El reconocimiento sigue integrado en el sistema público de dependencia y en el programa individual. La modalidad, la intensidad y la prestación efectiva requieren la intervención de la administración competente y de los profesionales correspondientes.

El programa individual deberá separar los apoyos y recoger las preferencias

La Ley de Dependencia establece que los servicios sociales elaboren el PIA de acuerdo con la persona y a propuesta de esta. El procedimiento debe garantizar una consulta accesible y los apoyos necesarios para expresar su voluntad. Pueden intervenir las personas que ejercen medidas de apoyo jurídico y, con consentimiento, los cuidadores no profesionales. La participación no se reduce a escoger una casilla: permite identificar qué necesidades deben atenderse y cómo encajan los recursos disponibles.

El desarrollo reglamentario exige diferenciar en el programa las horas de cuidados personales y las de apoyo doméstico. Como regla general, estos últimos se prestan conjuntamente con los primeros, aunque caben excepciones motivadas. La intensidad se expresa en horas mensuales según grado y programa, con posibilidad de mejoras por las administraciones competentes. La norma conserva así una referencia individual que debe poder comprobarse antes y después de organizar alguna actividad de forma conjunta.

La teleasistencia y los demás apoyos podrán combinarse dentro del programa

El decreto reconoce la teleasistencia como servicio complementario en cualquier grado, con atención durante las 24 horas y todos los días del año. Incorpora seguimiento y detección de soledad, además de la respuesta ante emergencias. También adapta la combinación de servicios y prestaciones a las condiciones del programa individual. Estas medidas son distintas de las ayudas por cuidar familiares, que tienen su propia regulación y no equivalen al servicio profesional de ayuda a domicilio.

Para valorar una organización compartida, la persona puede solicitar información a los servicios sociales que gestionan su atención y explicar qué tareas desea compartir. Resulta útil conservar el PIA, identificar las horas de cada apoyo y dejar constancia de las preferencias comunicadas. Si cambian sus necesidades o quiere volver al servicio individual, deberá trasladarlo por el cauce correspondiente. La entrada en vigor de la norma no acredita que todos los servicios autonómicos hayan cambiado ya su organización material.