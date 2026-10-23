De 100 a 300 euros al mes por impago de pensiones de alimentos con la reforma que prepara el Gobierno

El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos mantiene un máximo de 100 euros mensuales. La mejora anunciada necesita concretarse oficialmente.

El Gobierno prevé aumentar los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos dentro del paquete social previsto para el 20 de octubre. La documentación oficial consultada todavía recoge 100 euros mensuales por beneficiario y un máximo de 18 meses. Las familias afectadas deben distinguir el anuncio de la regulación aplicable cuando presentan su solicitud.

El máximo anunciado supondría 200 euros más al mes

El importe previsto es de 300 euros mensuales, frente a los 100 actuales. La diferencia sería de 200 euros por beneficiario. Matemáticamente, el incremento equivale al 200%, porque el nuevo máximo multiplicaría por tres la cantidad anterior. Sin embargo, ese cálculo no permite anticipar cuánto cobraría una familia concreta. Tampoco acredita una fecha de inicio del pago. La publicación definitiva deberá precisar las condiciones y el tratamiento de los expedientes que ya estén reconocidos.

Actualmente, los anticipos de alimentos no sustituyen íntegramente cualquier pensión impagada. Si un juzgado fijó 250 euros mensuales, el Fondo permite anticipar hasta 100. Si estableció 80 euros, el anticipo queda limitado a esos 80. Son ejemplos calculados con las reglas actuales, no simulaciones de la futura reforma. El límite opera individualmente para cada beneficiario. Así, dos hijos con derecho a 100 euros cada uno pueden sumar 200 euros mensuales para el hogar.

El Fondo exige una pensión reconocida judicialmente y límites de ingresos

Esta protección se dirige a hijos con alimentos reconocidos judicialmente que no están siendo abonados. La resolución debe proceder de un tribunal español. La cobertura incluye menores españoles y menores de otros países europeos residentes en España. También contempla mayores con discapacidad igual o superior al 65%. Para menores extracomunitarios existen requisitos específicos de residencia y reciprocidad. Por tanto, una separación o un acuerdo privado de manutención no bastan por sí solos para obtener el anticipo.

La renta familiar constituye otro filtro de acceso. El límite se calcula con el IPREM anual vigente al solicitar la ayuda. Con un hijo, se aplica un coeficiente de 1,5; con dos, 1,75; con tres, 2. La información oficial incluye ejemplos referidos a 2025, que no deben confundirse con una actualización para 2026. En la declaración se incorporan ingresos íntegros previstos durante el año de solicitud. El formulario distingue salarios y pensiones, rendimientos del capital, actividades económicas y ganancias patrimoniales.

La solicitud requiere documentos del juzgado y una declaración económica

El formulario oficial pide la resolución que reconoce los alimentos y la acreditación de haber solicitado su ejecución. También exige una certificación judicial sobre el resultado infructuoso de esa ejecución. Existen excepciones a esta última exigencia para determinadas situaciones de bajos ingresos o violencia de género. Deben acreditarse los supuestos correspondientes. La documentación familiar se completa con el libro de familia o los certificados de nacimiento. Cuando proceda, se adjuntan certificados de discapacidad, residencia o guarda y custodia.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resuelve el procedimiento. Su ficha administrativa ofrece acceso a la solicitud presencial y a la tramitación electrónica. También permite presentar documentación mediante los registros habilitados legalmente. El plazo ordinario de resolución es de tres meses. El procedimiento urgente dispone de dos meses cuando se cumplen sus condiciones. Los efectos económicos actuales comienzan el primer día del mes siguiente a la solicitud. El anuncio de una reforma no sustituye la presentación de ese expediente.

El anticipo no libera al progenitor que dejó de pagar

El Fondo adelanta una parte del dinero y el Estado puede reclamar posteriormente lo satisfecho al obligado al pago. La deuda de alimentos no desaparece porque intervenga la Administración. La regulación actual tampoco permite acumular este anticipo con otras ayudas públicas de idéntica naturaleza y finalidad. Quien lo recibe debe comunicar los cambios relevantes en un máximo de 30 días. Entre ellos figuran las variaciones de ingresos o la reanudación de los pagos que motivaron la solicitud. Con el máximo actual, agotar dieciocho mensualidades de 100 euros equivale a 1.800 euros por beneficiario. La cantidad total sería inferior si el derecho mensual reconocido también lo fuera. Ese cálculo describe la cobertura vigente, no el importe acumulado de la propuesta anunciada.

La ficha oficial prevé un recurso potestativo de reposición en un mes o la vía contencioso-administrativa en dos meses frente a la resolución. Cada persona deberá atender las indicaciones y fechas de su notificación. Para preparar la petición están disponibles el formulario oficial y la regulación del Fondo. Hasta que se concrete la modificación, los 18 meses descritos corresponden al sistema actual. No pueden utilizarse para calcular la duración definitiva de la mejora anunciada.