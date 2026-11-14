La Seguridad Social reúne cinco gestiones para autónomos y limita cuándo se puede modificar una actividad

La gestión de actividades de autónomos incorpora una nueva función en la Oficina Virtual del Sistema RED. Tener varios negocios mantiene una única cotización.

La Seguridad Social ha actualizado el servicio que permite gestionar varias actividades de autónomos dentro de su Oficina Virtual. El aviso, publicado el 3 de noviembre, incorpora la modificación de actividad a una herramienta que reúne cinco operaciones. Esa función tiene una condición expresa, ya que solo puede utilizarse cuando existe una única actividad registrada. Para quienes mantienen varios negocios, siguen diferenciándose la comunicación de una nueva actividad y el cierre de alguna de las existentes.

La gestión de actividades de autónomos incorpora una función con un límite

La novedad aparece en el apartado de Inscripción y Afiliación del Sistema RED, utilizado por sus autorizados para tramitar asuntos de Seguridad Social. El aviso oficial del 3 de noviembre integra actuaciones que antes ofrecían otros servicios de modificación. Ahora permite cambiar la condición del trabajador autónomo o su actividad económica desde la herramienta de gestión de actividades. La actualización afecta al funcionamiento de esa oficina, sin anunciar una cuota nueva ni establecer una obligación adicional para todos los trabajadores por cuenta propia.

La herramienta también permite comunicar el final de una actividad, cambiar su domicilio, declarar otra nueva y obtener un informe. Junto con la modificación, son las cinco operaciones descritas por la Tesorería. El límite de una sola actividad afecta específicamente a la función de modificarla. Se trata de una gestión distinta de las notificaciones del Sistema RED relativas a movimientos de trabajadores. Por eso, antes de elegir una operación debe identificarse si cambia el negocio, su dirección o el conjunto de actividades declaradas.

Añadir un negocio no significa darse de alta dos veces en el RETA

La guía de Importass explica que desarrollar varias actividades por cuenta propia mantiene una sola alta y cotización en autónomos. Todas deben comunicarse, aunque compartan titular. Si comienzan simultáneamente, se informan al tramitar el alta; si alguna empieza después, se declara mediante el servicio correspondiente. Esta situación tampoco equivale por sí misma a la pluriactividad. Ese término se refiere a quien combina trabajo autónomo con trabajo por cuenta ajena, con sus altas en los respectivos regímenes. Son situaciones diferentes y requieren comprobar datos distintos.

Un ejemplo ayuda a distinguirlas. Una fotógrafa autónoma que conserva sus encargos y empieza a impartir formación añade una actividad a la que ya desarrolla. No está cerrando la fotografía ni sustituyéndola por completo. Tampoco pasa automáticamente a trabajar por cuenta ajena por diversificar sus servicios. Al calcular los rendimientos para cotizar deben tenerse en cuenta todas las actividades económicas correspondientes, conforme a las reglas aplicables. La facturación no equivale directamente al beneficio, porque los gastos de un negocio también intervienen en ese cálculo.

La nueva actividad debe comunicarse dentro de los tres días naturales siguientes

El servicio de Importass para comunicar otra actividad está dirigido a autónomos que ya están de alta y empiezan una adicional. Su ficha establece un plazo de tres días naturales siguientes al inicio. Solicita el código del Impuesto sobre Actividades Económicas y la Administración tributaria a la que pertenece el trabajador. También pide el código CNAE, salvo el supuesto indicado para religiosos, además de la fecha de comienzo y el domicilio. La Tesorería puede requerir otros datos cuando sean necesarios para completar la comunicación.

Preparar esos datos evita confundir la denominación comercial del negocio con los códigos utilizados por la Administración. Una marca, una página web o el nombre de una tienda no sustituyen la identificación fiscal de la actividad. En el ejemplo de la fotógrafa, debe comprobarse qué actividad adicional se comunica y desde qué fecha comenzó realmente. Después resulta útil guardar el justificante y contrastarlo con el informe de actividades. Así puede detectarse una omisión sin esperar a que aparezca una discrepancia entre los datos registrados y el trabajo realizado.

Cerrar una actividad y dejar de trabajar por cuenta propia son trámites distintos

Importass ofrece otro servicio para comunicar el final de alguna actividad cuando el autónomo tiene más de una registrada. El plazo indicado vuelve a ser de tres días naturales siguientes a su finalización. En este caso se necesita el código del IAE, la Administración tributaria correspondiente y la fecha de cierre. La Seguridad Social puede solicitar documentación adicional. La descripción del trámite es relevante, porque está pensado para abandonar una parte del trabajo por cuenta propia mientras continúan otras actividades declaradas.

Por ejemplo, alguien que cierra su tienda y conserva un servicio independiente de reparación debe identificar cuál de las dos actividades termina. Comunicar ese cierre parcial no expresa que haya dejado todo el trabajo autónomo. Si cesa en todas sus actividades, el trámite que corresponde comprobar es la baja, con sus condiciones y efectos. Y si únicamente cambia de local, debe distinguirse esa modificación del domicilio de un inicio o cierre. La actualización anunciada ordena esas gestiones, pero cada una sigue describiendo un hecho diferente.