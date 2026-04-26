El auge del pistacho en Granada encuentra un nuevo escaparate con el último helado que ha lanzado Mercadona

Con el calor asomando, encontrar un helado que llame la atención ya casi es deporte nacional. Un día toca un sabor clásico y al siguiente aparece otro que se cuela en redes, en conversaciones y hasta en la cesta de la compra. Esta vez, Mercadona ha puesto el ojo en un producto que cada vez suena más en Granada: el pistacho. No es casualidad, porque este fruto seco se ha convertido en una auténtica fiebre, tanto en cocina como en productos dulces. Y ahora también lo hace en formato helado, que al final es donde muchos ponen la prueba de fuego cuando suben las temperaturas. Además, llega con un detalle importante: es un producto sin gluten y, por tanto, apto para celíacos.

¿Por qué el helado de pistacho de Mercadona se ha convertido en una de las novedades del momento?

Mercadona vuelve a subirse a una tendencia que ya llevaba tiempo dando vueltas. El pistacho se ha hecho hueco en la alta cocina, en croissants, en chocolates y en otros productos que han disparado su popularidad. Así que su salto al congelador era, siendo sinceros, cuestión de tiempo.

La cadena valenciana ya ha incorporado a su gama un bombón almendrado con cobertura de pistacho y trozos de este fruto seco. Se vende en una caja de seis unidades por 4,60 euros, lo que deja cada helado en menos de 77 centavos. No está mal para un producto que llega con etiqueta de viral y sin necesidad de vaciar el bolsillo, que ya bastante trabajo da la compra semanal. De esta manera, se suma a la gama de helados que posee Mercadona.

Cómo Granada ha convertido el pistacho en su nuevo oro verde

Cuando se piensa en el campo granadino, muchos miran al espárrago de Huétor Tájar, a los olivos de los Montes Orientales o al aguacate y la chirimoya de la Costa. Sin embargo, hay otro cultivo que está ganando terreno con fuerza en la provincia, sobre todo en el norte y también en otras zonas concretas. Ahí aparecen municipios como Baza, Huéscar, Guadix, Iznalloz y Alhama, donde el pistacho va cada vez a más.

La evolución no es menor. Granada ya lidera la producción de pistacho en Andalucía, una comunidad que a su vez es la segunda de España en producción tras Castilla-La Mancha. Según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural incluidos en la información de partida, la provincia cuenta ya con más de 4.377 hectáreas de plantaciones de pistacheros. Además, ha sido el cultivo que más ha crecido en el último año, con más de 1.155 nuevas plantaciones. En consecuencia, hablar de pistacho en Granada ya no es una moda pasajera, sino una realidad agraria que pisa fuerte.

Precio, formato y ventaja para celíacos del nuevo helado de Mercadona

Uno de los puntos más llamativos de esta novedad no está solo en el sabor. También pesa que sea un producto de la marca Hacendado sin gluten. Dicho de forma sencilla, eso significa que pueden consumirlo las personas celíacas, es decir, quienes no toleran el gluten y deben evitarlo en su alimentación diaria.

Ese detalle convierte al helado en una opción con doble gancho: por un lado, entra por la tendencia del pistacho; por otro, amplía el abanico para quienes necesitan productos aptos para celíacos. Todo ello con un formato claro y fácil de comprar: seis unidades por 4,60 euros. De ahí que se presente como una alternativa pensada para refrescarse justo cuando empieza a apretar el calor.

Qué conviene mirar antes de comprar este helado de pistacho en Mercadona

Para quien quiera ir a tiro hecho, hay varios detalles prácticos que conviene tener presentes antes de echar la caja al carro. Son cosas sencillas, pero ayudan a decidir mejor y a no comprar a ciegas, que luego llegan las sorpresas en casa.

Comprueba el formato: la caja incluye 6 unidades. Mira el precio total: cuesta 4,60 euros. Calcula el coste por unidad: sale por menos de 77 centavos cada helado. Revisa la característica clave: es un producto sin gluten. Ten en cuenta el sabor y la cobertura: es un bombón almendrado con cobertura de pistacho y trozos de este fruto seco.

Por tanto, quien busque un helado en tendencia, con precio contenido y además apto para celíacos, ya tiene una nueva opción en Mercadona. Y, de paso, también una excusa perfecta para fijarse en un cultivo que no deja de crecer en Granada y que se está haciendo un hueco, y bien grande, en la despensa y en el campo.