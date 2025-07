Diego, sociólogo mileurista, estalla contra las medidas del Gobierno: “Nadie acepta una hipoteca con un sueldo inferior a 1.300 euros”

Es fácil ver cómo la juventud de hoy se enfrenta a una paradoja: por un lado, tienen el ímpetu y las cualidades necesarias para progresar; por otro, la dura realidad económica les frena a la hora de cumplir sueños tan comunes como comprar una vivienda. Ese es el caso de Diego, un sociólogo de 25 años, que trabaja duro, pero ve cómo sus esfuerzos no son suficientes para acceder a una estabilidad que parece estar reservada solo para unos pocos.

Con un sueldo de 1.300 euros al mes, Diego admite que es “casi imposible” acceder a una hipoteca. Su trabajo y estudios no bastan para mejorar sus condiciones, y su testimonio no es aislado. Muchos jóvenes se encuentran en la misma situación, luchando por encontrar un futuro que no implique tener que dejar atrás su país o depender de sus padres.

¿Por qué no puede comprar una vivienda?

Diego, que lleva trabajando desde los 16 años, explica que su salario actual no le permite ni siquiera alquilar una habitación de forma independiente. “Encuentro habitaciones por 800 euros, por lo que me planteo pagar una casa. Pero nadie acepta una hipoteca con un sueldo inferior a 1.300 euros”, confiesa, destacando cómo el sistema parece estar diseñado para dejar fuera a quienes más lo necesitan.

El joven también subraya que a pesar de haber continuado su formación con un máster y de dominar varios idiomas, las puertas de un empleo con mejores condiciones salariales siguen cerradas. Esto lo convierte en un ejemplo claro de cómo los jóvenes, a pesar de estar cualificados, siguen atrapados en un círculo vicioso de salarios bajos y pocas oportunidades.

Críticas a las políticas del Gobierno

A lo largo de su intervención en Espejo Público, Diego no dudó en criticar algunas de las medidas del Gobierno que, a su juicio, no abordan los problemas reales de la juventud. Uno de los momentos más llamativos fue cuando cuestionó las palabras de Irene Montero, ministra de Igualdad, quien respondió en un mitin que su capacidad para adquirir una vivienda de lujo había sido gracias a una herencia.

“Montero, usted gana 75.000 euros al año y ha conseguido una hipoteca en la Caja de Ingenieros, que trabaja para Podemos. Yo no puedo pedir una hipoteca, aunque esté sobradamente preparado. He seguido la formación que me ha marcado el Gobierno”, expresó Diego.

La desconexión con la realidad de la juventud

Otro de los puntos que más indignó a Diego fue la medida anunciada por Pedro Sánchez de reducir el precio de las entradas de cine a 2 euros los martes para mayores de 65 años. Si bien esta propuesta busca fomentar la cultura, Diego considera que refleja una desconexión con la realidad de los jóvenes: “Mi abuela no quiere ir al cine, lo que le interesa es que su nieto tenga un trabajo decente”, afirmó, añadiendo que estas iniciativas pueden acabar “infravalorando mucho a la gente mayor de nuestro país”.

Diego no está solo en su lucha. De hecho, menciona que muchos de sus amigos están considerando opositar para la policía, un empleo con un horario complicado, pero que garantiza un sueldo de 1.800 euros al mes, suficiente para acceder a una hipoteca. “El Estado no nos ayuda y nos obliga a irnos fuera”, lamenta Diego, quien reconoce que, si bien tiene opciones de acceder a una vivienda social, lo que realmente necesita es que “las empresas apuesten por gente joven y talento” para mejorar su situación económica.

Recomendaciones para los jóvenes en situaciones similares

Para aquellos que, como Diego, se encuentran atrapados en esta difícil situación, aquí algunas recomendaciones prácticas:

Seguir formándose: Aunque el sistema actual no recompensa adecuadamente la preparación académica, seguir formándose puede abrir puertas a mejores oportunidades. Considerar otras opciones de vivienda: La vivienda social es una alternativa, pero también existen opciones como compartir piso o buscar zonas con precios más bajos. Explorar otras vías profesionales: Muchas veces, opositar a cargos públicos puede ser una opción para acceder a un salario más alto y, en consecuencia, a un crédito hipotecario.

En resumen, Diego refleja la frustración de una generación que se siente atrapada en un sistema económico que no les permite avanzar, a pesar de tener la preparación y las ganas de hacerlo.