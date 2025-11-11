Dejar el coche en el puerto entre las dos y las seis ya está prohibido: multas de 80 euros para frenar el “garaje” nocturno

La Autoridad Portuaria restringe dejar el coche entre las 2:00 y las 6:00 en el parking junto a Onda Atlántica para asegurar rotación y seguridad; hay 50% de descuento por pronto pago.

El aparcamiento público junto a la pasarela Onda Atlántica, en la entrada sur del Puerto de Las Palmas, ya no admite vehículos de madrugada. La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha instalado señalización para prohibir estacionar entre las 2:00 y las 6:00, con sanciones de 80 euros y reducción del 50% si se abona en los primeros 15 días. ¿El objetivo? Evitar estancias prolongadas y garantizar la seguridad en una infraestructura crítica.

Fechas y horarios del aparcamiento del puerto con sanciones de 80 euros

La medida está activa y se aplica en el estacionamiento público que, aunque es gratuito y fuera de la zona restringida, queda sujeto a un horario concreto. La Policía Portuaria ya ha cursado las primeras denuncias, según reflejan boletines de infracción. El horario nocturno está expresamente prohibido; durante el día, el uso continúa abierto a vecinos, visitantes y usuarios del puerto.

A continuación, los datos clave del control horario y las sanciones:

Aspecto Detalle Horario prohibido 2:00 a 6:00 de la madrugada Importe de la multa 80 euros Pronto pago 50% de descuento si se paga en 15 días Ubicación Parking junto a pasarela Onda Atlántica, entrada sur del Puerto Ámbito Dominio público portuario, fuera de la zona restringida Finalidad Rotación de vehículos y seguridad de la infraestructura

En consecuencia, dejar el coche por la noche en este recinto se considera incumplimiento del uso horario y conlleva sanción. De día, se mantiene la rotación para evitar la ocupación permanente.

Quién recibe las multas y por qué se restringe el estacionamiento nocturno

Las denuncias recaen sobre quienes dejan el vehículo en la franja nocturna. La APLP colocó señales hace meses para atajar el aluvión de turismos y autocaravanas que usaban el espacio como estacionamiento residencial. La medida ha generado polémica entre vecinos y usuarios, pero la intención es clara: asegurar que el aparcamiento cumpla su función pública, no convertirse en un garaje.

Para evitar sorpresas, conviene fijarse bien en la cartelería y planificar alternativas si se prevé pernoctar fuera de casa. ¿Merece la pena arriesgarse por cuatro horas? Mejor no te la juegues.

Claves para no caer en sanción en el parking del puerto

No dejes el vehículo entre las 2:00 y las 6:00.

Comprueba la señalización de uso horario restringido.

Si necesitas estancias largas, busca opciones fuera del dominio portuario.

Recuerda: de día es gratuito, pero con rotación.

El control y las denuncias las realiza la Policía Portuaria.

Tras estas pautas, se minimizan las infracciones y se garantiza que el espacio rote a lo largo del día, tal y como persigue la medida.

Autocaravanas y turismos: aclaraciones oficiales sobre uso diurno y rotación

Desde la administración aclaran que «no existe ninguna restricción específica para autocaravanas ni para otros vehículos», y que «las sanciones se aplican únicamente por el incumplimiento del horario establecido». ¿Tienes una autocaravana? Podrás usar el aparcamiento durante el día como cualquier otro vehículo, respetando la normativa de rotación. De ahí que el foco esté en la franja nocturna: es cuando se produce el efecto “garaje”.

Relación con el Ayuntamiento y antecedentes del parking Onda Atlántica

El parking de Onda Atlántica se habilitó tras el cierre de Sagulpa, cuyas instalaciones junto al acuario fueron recuperadas por la APLP para crear un parque. Esta decisión abrió diferencias con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, partidario de mantener Sagulpa hasta consensuar el gran corredor verde. La alcaldesa, Carolina Darias, advirtió de posibles problemas de estacionamiento en el istmo, una zona con alta densidad y escasez de plazas.

No es casual el éxito que tuvo aquel aparcamiento: tarifas asequibles como 40 euros al mes, 7,5 euros al día de lunes a viernes y 2,5 euros cada día del fin de semana. Ahora, en cambio, no se puede dejar el coche por la noche en el recinto público; la única alternativa en la zona es el parking privado de la entrada, con precios más elevados que el antiguo estacionamiento público.