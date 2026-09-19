Madrid subvenciona 1.300 vehículos y paga hasta 190.000 euros por unidad

Las ayudas han destinado 22,3 millones a nuevos autobuses y camiones y casi 14 millones al achatarramiento.

La Comunidad de Madrid ha resuelto ayudas por 37,1 millones para modernizar flotas de transporte de viajeros y mercancías. El programa ha permitido actuar sobre más de 1.300 vehículos. Las subvenciones cubren achatarramiento, compra de nuevos modelos e instalación de puntos de recarga. La cuantía máxima para determinadas adquisiciones alcanzó los 190.000 euros por unidad.

Más de mil vehículos fueron retirados

El apartado con mayor número de expedientes corresponde al achatarramiento. La Comunidad abonó más de mil actuaciones y distribuyó cerca de 14 millones. Las cantidades concedidas oscilaron entre 2.500 y 25.000 euros.

La ayuda dependía del tipo de vehículo y de las condiciones de las bases. No todos los propietarios particulares podían acceder. El programa estaba orientado a empresas y profesionales del transporte de viajeros y mercancías.

La compra de vehículos recibió 22,3 millones

Las ayudas facilitaron la incorporación de 197 autobuses y 87 camiones. Aunque hubo menos solicitudes, esta línea concentró la mayor cuantía. Los vehículos y beneficiarios debían cumplir los criterios técnicos establecidos.

La financiación procedía del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de los Presupuestos Generales del Estado. Las empresas deben conservar facturas, pagos, documentación y pruebas del mantenimiento de la inversión.

Los profesionales pueden revisar también otras ayudas disponibles para autónomos, porque las compatibilidades dependen de cada convocatoria.

La digitalización añade otros 620.000 euros

Otro programa ha financiado documentos electrónicos de control y tacógrafos inteligentes. En esta línea se abonaron 141 solicitudes por más de 620.000 euros. Su finalidad y beneficiarios son diferentes de las ayudas destinadas a renovar vehículos.

La nota oficial describe pagos ya resueltos y no anuncia un nuevo plazo de solicitudes. Las empresas deberán esperar una próxima convocatoria para presentar nuevos expedientes. También pueden consultar las subvenciones ligadas al empleo. Accede a Trámites para seguir nuevas ayudas empresariales.