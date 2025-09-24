Contrato indefinido y solo con la ESO: se necesita personal en Marchena (Sevilla) para trabajar en Procavi

¿Quieres trabajar en una empresa líder en el sector agroalimentario? Procavi, compañía andaluza de referencia a nivel europeo en la producción integral de carne de pavo, ha lanzado una oferta de empleo para cubrir la falta de personal en sus instalaciones de Marchena (Sevilla). Se trata de un trabajo clave dentro de la cadena productiva de la compañía, que busca reforzar su planta con personal comprometido y responsable. Para saber cómo enviar el currículum, conocer las funciones y condiciones laborales, tan solo debes ver esta noticia, donde explicamos todo con detalle.

Procavi comienza el proceso de selección en Marchena para personal de planta: qué tienes que saber sobre esta oferta de empleo

Con más de 20 años de experiencia en el mercado cárnico, la firma se mantiene a la vanguardia gracias a su apuesta por la innovación y el desarrollo sostenible, y actualmente busca nuevo personal. El puesto está orientado a garantizar la producción de harinas y grasas animales, supervisando el correcto funcionamiento de la maquinaria e instalaciones y asegurando en todo momento los estándares de calidad, seguridad y medioambiente. Las funciones abarcan desde el manejo de sistemas SCADA en procesos de carga, esterilización, prensado y secado, hasta labores de control, limpieza y apoyo al equipo de mantenimiento.

Para optar a esta vacante en la planta de Marchena es necesario haber finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). No se requiere experiencia previa, lo que convierte esta oportunidad en una excelente opción para aquellas personas que quieran iniciar su carrera profesional en el sector industrial.

Procavi ofrece contrato indefinido y jornada completa, con incorporación directa a la plantilla de Marchena (Sevilla). El salario no ha sido especificado en la oferta, pero se comunicará en el proceso de selección. La vacante pertenece a la industria de gran consumo y alimentación y supone una oportunidad estable en una de las compañías con mayor proyección internacional dentro del sector cárnico.

Cómo enviar el currículum a Procavi

El proceso de selección se desarrollará bajo criterios de igualdad y transparencia. Si quieres formar parte de Procavi y crees que tu perfil encaja, puedes inscribirte en la oferta a través del portal de empleo donde está publicada. Una vez enviada tu solicitud, tu candidatura será evaluada y, en caso de ser seleccionada, te contactarán para continuar con las entrevistas y la incorporación a la planta de Marchena (Sevilla).