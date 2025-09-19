Cómo cobrar esta ayuda del SEPE mientras trabajas: qué beneficiarios pueden solicitarla

Permite compatibilizar prestación o subsidio con un contrato desde 2025. La novedad reduce la incertidumbre de quien encuentra empleo y no quiere perder de golpe su protección económica.

Desde 2025, el SEPE incorpora el Complemento de Apoyo al Empleo: una ayuda temporal que facilita trabajar y seguir cobrando parte de la prestación o del subsidio, siempre que se cumplan requisitos y plazos. El objetivo es claro: que la vuelta al mercado laboral no sea un salto al vacío.

Quién puede pedir el Complemento de Apoyo al Empleo 2025 del SEPE y por qué conviene

¿Quiénes pueden solicitarlo? Quienes tienen reconocida la prestación contributiva, llevan al menos nueve meses cobrándola y recibieron una duración inicial superior a doce meses. Deben firmar un contrato por cuenta ajena, a jornada parcial o completa, sin superar los topes de renta fijados.

La medida también se extiende a beneficiarios de subsidios, con condiciones adicionales: haber cobrado al menos nueve meses y tener una duración reconocida superior a un año, respetando los límites de ingresos individuales y familiares (225 % y 375 % del IPREM).

Plazos de solicitud, entrada en vigor y duración máxima de 180 días

La compatibilidad se aplica desde 2025. Hay un plazo de 15 días hábiles desde el inicio del contrato para pedirla y comunicar al SEPE la nueva situación laboral. Además, es imprescindible mantener las obligaciones habituales: renovar la demanda, informar de cambios y participar en acciones de inserción si se convocan.

La duración máxima del complemento es de 180 días, siempre que continúe la relación laboral y no se agote la prestación reconocida. A continuación, un resumen práctico que te ayudará a ubicarte de un vistazo:

Situación Requisitos esenciales Cuantía y duración Prestación contributiva (paro) Derecho reconocido y al menos 9 meses de cobro; duración inicial superior a 12 meses; contrato por cuenta ajena parcial o completo; respeto de topes de renta; solicitud de compatibilidad en 15 días y notificación al SEPE. Importe ajustado a la diferencia entre la base reguladora de la prestación y el salario del nuevo trabajo; hasta 180 días, mientras dure el contrato y no se agote la prestación. Subsidios Al menos 9 meses cobrando; duración reconocida superior a un año; no superar el 225 % del IPREM individual ni el 375 % familiar. Primer trimestre: 80 % del IPREM a jornada completa; si el contrato es a tiempo parcial inferior al 50 %, 60 %; cuantía decreciente con el paso de los meses.

Como ves, el diseño es gradual y busca estabilidad en la transición. ¿Te cuadra con tu situación?

Cómo solicitar la compatibilidad con un contrato, requisitos, topes y obligaciones

¿Qué hay que hacer, paso a paso? Muy sencillo, y sin liarse:

Comprobar que cumples los requisitos de tu caso (prestación o subsidio) y que el contrato es por cuenta ajena.

Presentar la solicitud de compatibilidad en los 15 días hábiles posteriores al inicio del contrato.

Notificar al SEPE la nueva situación laboral.

Mantener las obligaciones: renovar la demanda, informar de cambios y participar en acciones de inserción cuando se convoquen.

Por tanto, el SEPE actúa como organismo responsable: reconoce la compatibilidad, ajusta la cuantía y verifica el cumplimiento de obligaciones.

Cuantías vinculadas al IPREM y límites de ingresos en subsidios del SEPE

En la prestación contributiva, el complemento se calcula según la diferencia entre tu base reguladora y el salario del nuevo empleo. Así, no se reducen de golpe los ingresos habituales. En subsidios, el primer trimestre se percibe el 80 % del IPREM con contrato a jornada completa; si el contrato es a tiempo parcial inferior al 50 %, el 60 %. Posteriormente, la cuantía disminuye de forma gradual. De ahí que la medida anime a aceptar trabajos aunque no sean definitivos.

¿Te preocupa perder la ayuda de un día para otro? El complemento no sustituye al salario ni es una renta permanente. Es temporal y está pensado para acompañar la reincorporación al empleo.