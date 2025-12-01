Cofares anuncia 16 ofertas de empleo para reforzar sus centros logísticos y financieros: sueldos de más de 20.000 euros

Grupo Cofares, principal distribuidora farmacéutica a nivel nacional y referente en el concepto de Smart Healthing, tiene actualmente abiertas varias ofertas de empleo en diferentes puntos de España. La compañía precisa personal de almacén, operarios/as logísticos, perfiles financieros y gestores/as telefónicos para reforzar sus centros de Barberà del Vallès, Zaragoza, Tenerife, Asturias, Madrid, Alcobendas y Marchamalo, entre otras vacantes.

Se ofrecen contratos tanto temporales (la mayoría de 3 meses o de interinidad) como indefinidos, con jornadas que van desde las 12 hasta las 40 horas semanales y salarios que oscilan aproximadamente entre los 6.700 y los más de 20.000 euros brutos anuales, según el puesto y horas de trabajo. A continuación, detallamos requisitos, condiciones y cómo inscribirte.

Ofertas de empleo (vacantes disponibles) en Cofares y condiciones laborales

Las ofertas vigentes de Cofares combinan turnos rotativos, jornadas parciales y completas, así como contratos de duración determinada e indefinidos. Estos son los principales bloques de vacantes publicados más recientemente y sus condiciones más destacadas:

Barcelona (Barberà del Vallès)

Personal de almacén – Turno Rotativo (3 meses) Jornada: 38,5 h semanales

Salario: 20.314 € brutos/año Personal de almacén – Turno domingos y festivos (3 meses) Jornada: 12 h semanales

Salario: 6.703,75 € brutos/año

Zaragoza

Operario/a de almacén – Turno Rotativo 19 h (3 meses) Jornada: 19,3 h semanales

Salario: 10.157,20 € brutos/año

Tenerife (El Rosario – El Chorrillo)

Personal de almacén (40 h) Jornada: 40 h semanales

Salario: 18.833–19.000 € brutos/año

Asturias (Carreño)

Personal de almacén (20 h) Jornada: 20 h semanales

Salario: 10.563,48 € brutos/año

Contrato hasta 28/02/2026

Madrid

Gestor/a telefónico/a (25 h o 30 h) Jornada: 25–30 h semanales

Salario: 13.729–16.478 € brutos/año

Modalidad híbrida Asesor/a Comercial Financiero – Sección Crédito (Interinidad) Jornada completa

Con coche de empresa

Horario comercial Gestor/a Oficina Bancaria – Sección Crédito (Indefinido) Jornada completa

Horario de banca

Flexibilidad horaria

Alcobendas (Madrid)

Ingeniero/a de instalaciones industriales (Indefinido) Jornada completa

Flexibilidad y formación continua

Marchamalo (Guadalajara)

Gestor/a Clientes Farmavenix (Contrato hasta 31/12/2025)

Jornada completa.

Requisitos para trabajar en Grupo Cofares

Aunque cada vacante tiene sus matices, Cofares repite un patrón de competencias y experiencia demandada. A grandes rasgos, para optar con garantías a alguno de estos puestos se valora:

Experiencia previa en puestos similares (almacén/logística, atención telefónica, banca/finanzas o atención al cliente, según el perfil).

Manejo de sistemas ERP (principalmente SAP y radiofrecuencia) en puestos de almacén y de gestión de clientes.

Conocimientos de Office y, en perfiles de Contact Center o financieros, experiencia en CRM o herramientas de banca.

Formación profesional o universitaria relacionada (logística, salud, técnico de farmacia, ciencias de la salud, administración, finanzas o ingeniería industrial, según el puesto).

Orientación al cliente, capacidad de trabajo en equipo y adaptación a entornos tecnológicos y dinámicos.

Cómo enviar el currículum a Cofares

Si encajas en el perfil y quieres trabajar en alguna de las vacantes de Grupo Cofares, el proceso de inscripción es sencillo. En primer lugar, accede al portal de empleo donde Cofares ha publicado estas posiciones y filtra por la provincia o el puesto que más te interese (almacén, ingeniería, finanzas, Contact Center o gestión de clientes).

Una vez localizada la oferta, entra en la ficha completa para leer con detalle las funciones, requisitos y condiciones del contrato. A continuación, pulsa en la opción de “Inscribirme” o “Enviar solicitud”, rellena el formulario con tus datos personales y de contacto y adjunta tu currículum actualizado, destacando la experiencia relacionada con logística, farmacia, atención al cliente o finanzas, según corresponda.

Tras enviar la candidatura, Cofares revisará los perfiles y, en caso de ajuste con la vacante, contactará contigo para continuar el proceso de selección, que suele incluir entrevistas y, en algunos casos, pruebas relacionadas con el puesto.