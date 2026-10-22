Tiene 17 años y ha conseguido retener 170.000 litros de agua de lluvia con una idea tan sencilla como ingeniosa

Kaitlyn Tran ha movilizado a jóvenes artistas para reducir la escorrentía y recaudar fondos ambientales. El volumen retenido es una estimación del proyecto.

Unos bidones usados por la industria alimentaria se han convertido en depósitos para proteger el agua de Cedar Park, en Texas. Kaitlyn Tran, de 17 años, impulsa Rain Barrels for Runoff, reconocido por el Premio Gloria Barron el 15 de septiembre de 2026. Según el comunicado del galardón, su grupo ha evitado unos 45.000 galones de escorrentía, aproximadamente 170.000 litros. La iniciativa combina reutilización de materiales, pintura y participación vecinal.

Los barriles reciclados unen a artistas jóvenes y vecinos

Tran recorrió cientos de kilómetros para recuperar recipientes y reunió a más de 40 jóvenes artistas que los decoraron, según CBS Austin. Las piezas se vendieron a residentes y permitieron recaudar más de 2.500 dólares para programas ambientales locales. El reportaje, publicado el 25 de septiembre, presenta el volumen de agua retenida como una estimación. Otra iniciativa juvenil ha convertido materiales recuperados en un calentador solar de bajo coste.

El reconocimiento Barron premia cada año a 25 jóvenes de entre 8 y 18 años por sus iniciativas sociales y ambientales. Quince ganadores reciben 10.000 dólares para sus proyectos o estudios. Tran figura entre los premiados de 2026. Su propuesta permite que la compra de un objeto útil contribuya también a financiar actividades comunitarias.

Por qué recoger lluvia ayuda a reducir la contaminación

El Ayuntamiento de Cedar Park explica que la lluvia que no penetra en el suelo puede arrastrar residuos, sustancias químicas y otros contaminantes. Gran parte llega a los cursos de agua sin tratamiento previo. Además, buena parte de la ciudad se encuentra sobre zonas de recarga o aportación del acuífero Edwards.

Los barriles recogen agua procedente de los tejados para aprovecharla después, por ejemplo, en el riego. La guía municipal de Portland explica que reducen el volumen enviado al drenaje, pero requieren una salida segura cuando se llenan. El agua recogida no es potable. Su funcionamiento depende del almacenamiento disponible y del mantenimiento.

La estudiante también llevó sus cálculos al Ayuntamiento

La actividad de Tran incluye el estudio de la futura transformación de la cantera Lime Creek. Durante ocho meses aprendió modelización de aguas subterráneas y cartografía digital, y trabajó con hidrogeólogos locales, según CBS Austin. Después presentó al Ayuntamiento de Cedar Park sus cálculos sobre distintos escenarios urbanísticos y sus posibles efectos sobre el acuífero.

Según la información de su organización recogida por la cadena, el trabajo contribuyó a estudiar la retirada de unas 26 hectáreas del desarrollo previsto. Tran calculó que ese cambio podría evitar unos 6,6 millones de litros de escorrentía contaminada al año. Se trata de una previsión condicionada al proyecto, no de un ahorro ya conseguido.