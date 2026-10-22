Recoger castañas sin permiso puede conllevar hasta tres años de prisión si el hurto supera los 400 euros

La reforma de abril cambió cuándo se aplica el hurto agrícola agravado. Recoger castañas sin permiso también puede ser delito por debajo de 400 euros.

Recoger castañas sin permiso puede constituir un delito, aunque los frutos estén en el suelo. Para esta campaña de otoño de 2026 hay una modificación que afecta a las explotaciones agrícolas. Desde el 10 de abril, hurtar sus productos por más de 400 euros puede castigarse con uno a tres años de prisión. Así lo recoge el Código Penal tras la reforma publicada en el BOE. Por debajo de esa cantidad también puede haber responsabilidad penal.

Recoger castañas sin permiso también afecta a los frutos caídos

Los artículos 353 y 354 del Código Civil atribuyen al propietario los frutos que produce su terreno. Por tanto, encontrar castañas caídas dentro de una finca ajena no autoriza a llevárselas. Tampoco basta con que el terreno carezca de valla o parezca descuidado. Antes de recogerlas, debe comprobarse quién tiene derecho a su aprovechamiento. Esa distinción también importa con la fruta de viviendas alquiladas, donde intervienen los derechos cedidos mediante contrato.

La protección alcanza asimismo a los montes. El artículo 36 de la Ley de Montes reconoce a su titular la propiedad de los recursos forestales, incluidos los frutos espontáneos. Esto impide equiparar automáticamente un castañar silvestre con una zona de recogida libre. Además, un monte público puede tener regulado o adjudicado su aprovechamiento. Su titularidad pública, por sí sola, no permite que cualquier visitante retire los frutos que encuentre.

La reforma de abril cambia el hurto en explotaciones agrícolas

La Ley Orgánica 1/2026 modificó el artículo 235.1.4 del Código Penal. Antes, este supuesto agravado exigía que la sustracción causara un perjuicio grave a la explotación. Ahora exige que el valor sustraído supere los 400 euros. Se mantienen otras condiciones esenciales: deben ser productos agrarios o ganaderos, o medios para obtenerlos, sustraídos en explotaciones agrícolas o ganaderas. Por eso, la referencia a tres años no puede trasladarse a cualquier recogida de castañas.

El preámbulo explica que el cambio pretende evitar discusiones judiciales sobre la gravedad del perjuicio causado. La modificación entró en vigor el 10 de abril de 2026, tras publicarse el día anterior. La pena de uno a tres años ya existía; la reforma cambia las condiciones para aplicarla. No es una prohibición aprobada este octubre ni una condena automática por salir al campo. Aplicada al castañar, exige comprobar las características del terreno, la conducta y el valor de lo sustraído.

Qué multas y penas contempla el Código Penal

Los 400 euros se refieren al valor de los frutos sustraídos, no a una multa fija ni a una cantidad autorizada. Para que exista hurto deben concurrir sus elementos, incluida la apropiación de bienes ajenos sin consentimiento y con ánimo de lucro. Estos artículos no establecen una equivalencia entre euros y kilos, por lo que el umbral económico no fija un peso permitido. Estas son las penas previstas para tres supuestos, sin añadir otras circunstancias que puedan modificar su tratamiento.

Supuesto de hurto Pena prevista Hasta 400 euros, sin agravantes ni multirreincidencia aplicable Multa de uno a tres meses Más de 400 euros, sin circunstancias agravadas Prisión de seis a dieciocho meses Más de 400 euros en productos de una explotación agrícola, cumpliendo el supuesto agrario Prisión de uno a tres años

La multa se calcula mediante cuotas diarias, fijadas judicialmente según la situación económica del condenado. El artículo 50 computa cada mes como treinta días. Un ejemplo hipotético de dos meses a seis euros diarios daría 360 euros: 60 días multiplicados por seis. No es una tarifa por recoger castañas. Además, existen excepciones por multirreincidencia y otros agravantes. El supuesto agrícola exige superar los 400 euros, no simplemente alcanzar esa cifra.

Dónde comprobar si puedes recoger castañas

Antes de organizar una recogida, consulta al titular de la finca o a quien gestione legalmente su aprovechamiento. Pregunta qué zona permite recorrer, qué frutos puedes llevarte y si establece condiciones. Si participas en una actividad organizada, comprueba que incluya autorización para recolectar. Una visita o una ruta de senderismo no deben interpretarse, por sí solas, como permiso para retirar parte de una cosecha.

En montes públicos, dirígete al ayuntamiento titular o a la administración forestal gestora para conocer las condiciones aplicables. La normativa autonómica y los instrumentos de gestión pueden regular estos aprovechamientos. El permiso del propietario tampoco sustituye las autorizaciones administrativas que resulten exigibles.

Puedes consultar el marco general en la Ley de Montes y las consecuencias penales en el Código Penal vigente.