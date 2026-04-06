CaixaBank vende este piso de 86 metros cuadrados por solo 9.550 euros: 1 dormitorio y 1 baño en segunda planta

Piso de 86 metros cuadrados, con un dormitorio y un baño, situado en segunda planta dentro del núcleo urbano de Ontinyent, en Valencia, a la venta por 9.550 euros como oportunidad flash para quienes buscan una vivienda económica o una inversión de bajo coste.

En un momento en el que encontrar pisos a precios reducidos parece casi imposible, este inmueble ubicado en la zona de Cantalar de Sant Vicent, código postal 46870, llama la atención por su precio de salida, su superficie y su localización dentro de una ciudad con servicios y buenas comunicaciones, en un contexto en el que surgen propuestas tan singulares como la de pueblo de Galicia que busca dueño, lo que refuerza el atractivo de este tipo de oportunidades.

Piso económico en Ontinyent con buenas conexiones y servicios en el entorno

La vivienda cuenta con 86 metros cuadrados construidos y se distribuye en salón-comedor, cocina, un dormitorio y un baño. Se encuentra en una segunda planta y puede resultar interesante tanto para una persona sola como para parejas o incluso para quienes buscan una opción inmobiliaria asequible con vistas a reformar, alquilar o invertir.

El piso está situado en un entorno residencial del núcleo urbano de Ontinyent, una localidad valenciana bien conectada por carretera gracias a su cercanía a la CV-650 y con acceso sencillo a la CV-81, dos vías principales que permiten desplazarse con facilidad hacia poblaciones cercanas y otras zonas del interior y de la costa valenciana.

A esto se suma el transporte público disponible en el municipio. Ontinyent dispone de líneas de autobuses urbanos y comarcales que facilitan la movilidad diaria, mientras que la estación de tren, integrada en la línea Xàtiva-Alcoi y gestionada por Renfe Cercanías, conecta la ciudad con otros puntos relevantes de la provincia.

Una vivienda en zona urbana con hospital, comercios, zonas verdes y espacios de ocio

Uno de los aspectos que puede jugar a favor de esta vivienda es el abanico de servicios que ofrece su entorno inmediato. En las proximidades hay supermercados, restaurantes, oficinas bancarias, farmacias, instalaciones deportivas y comercios de todo tipo, lo que permite cubrir las necesidades básicas sin realizar grandes desplazamientos.

Además, Ontinyent cuenta con equipamientos destacados como el Hospital General de Ontinyent, un punto importante para quienes valoran tener cobertura sanitaria especializada cerca de casa. También sobresalen espacios verdes y áreas abiertas para pasear o realizar actividades al aire libre, como el parque Mestre Ferrero, muy conocido en la localidad.

Más allá de los servicios del día a día, la ciudad ofrece varios puntos de interés que enriquecen la vida en la zona. Entre ellos figuran el museo MAOVA, el Palau de la Vila y el recinto ferial, donde se celebran algunos de los eventos más relevantes del municipio a lo largo del año.

Un piso de 86 metros por menos de 10.000 euros que puede despertar mucho interés

¿Quién no se fijaría en una vivienda de 86 metros cuadrados por 9.550 euros? Aunque después haya que revisar su estado, valorar posibles reformas y estudiar todos los gastos asociados a la compra, lo cierto es que el precio convierte a este inmueble en una de esas oportunidades que no pasan desapercibidas.

En este tipo de ofertas flash, lo habitual es que muchas personas se interesen en muy poco tiempo, especialmente cuando se trata de viviendas con una superficie amplia para su rango de precio. Por eso, quienes estén pendientes de este tipo de inmuebles suelen actuar rápido para solicitar información o intentar reservar visita antes de que la demanda aumente.

Características principales del piso en Ontinyent

Para hacerse una idea rápida de lo que ofrece esta vivienda, estas son algunas de sus características más destacadas:

La propiedad tiene 86 metros cuadrados construidos, está ubicada en una segunda planta, dispone de salón-comedor, cocina, un dormitorio y un baño, y se encuentra en una zona urbana de Ontinyent con acceso a servicios, transporte y vías principales de comunicación. A quienes prefieran revisar la información de forma más clara, les puede resultar útil este resumen básico del inmueble:

Característica Detalle Precio de venta 9.550 euros Ubicación Del Cantalar de Sant Vicent, Ontinyent (Valencia), 46870 Superficie construida 86 m² Planta 2ª planta Número de dormitorios 1 dormitorio Número de baños 1 baño Comunicaciones principales CV-650, CV-81, autobuses urbanos y comarcales, estación de tren de Ontinyent Entorno Supermercados, restaurantes, farmacias, hospital, comercios, zonas verdes y ocio Referencia 89012294 Comercializa Bankia Habitat, SLU

Se trata de una vivienda con una superficie amplia en comparación con otras opciones económicas del mercado, ubicada en una localidad con servicios consolidados y bien conectada. Puede encajar como primera compra muy ajustada de presupuesto o como inversión para quien busque una operación de bajo importe.

Como siempre en este tipo de anuncios, conviene revisar con detalle el estado real de la vivienda, consultar la documentación, estudiar si necesita reforma y valorar todos los costes adicionales antes de cerrar la operación. Puedes entrar a la web de la inmobiliaria para verlo. Aun así, por precio y tamaño, es una de esas ofertas que llaman la atención desde el primer momento.