Buscan en Almería a una mujer de entre 35 y 50 años que podría heredar una fortuna de más de 3 millones de euros sin saberlo: es hija de un conocido empresario granadino

Una resolución judicial ha abierto la puerta a localizar a una mujer en Almería que podría ser hija de un empresario granadino. La búsqueda es clave porque tendría derecho a participar en el reparto de una herencia millonaria.

Recibir una herencia millonaria por sorpresa no es algo que ocurra todos los días, pero esta situación podría darse en la provincia de Almería. El caso parte de Carmen, nombre ficticio para preservar su identidad, una mujer que ha conseguido que la justicia reconozca que es hija biológica de un empresario granadino.

Tras este reconocimiento, Carmen no ha dado el asunto por cerrado. Ahora busca a una posible hermana que, según las investigaciones, también sería hija del mismo empresario y tendría los mismos derechos hereditarios sobre un patrimonio estimado en más de 3 millones de euros.

Una sentencia reconoce a Carmen como hija biológica y heredera legítima del empresario

Según la información publicada por el medio local La Voz de Almería, una sentencia ha puesto fin a más de 40 años de dudas, investigaciones y gestiones personales. Carmen inició este camino con medios propios, después de conocer una revelación familiar que cambió su vida: “Tú no eres hija del hombre que crees”, le dijo una prima.

A partir de ahí, comenzó una investigación por su cuenta. Sin recursos para contratar detectives, siguió al empresario, recopiló pruebas, obtuvo muestras de ADN de objetos cotidianos y logró grabaciones en las que el hombre reconocía la relación con su madre.

¿Y qué ocurre ahora? Que el reconocimiento de Carmen como hija legítima abre también la posibilidad de que exista otra heredera.

La mujer buscada en Almería tendría entre 35 y 50 años

El abogado Fernando Osuna, encargado del caso, ha explicado que no se trata de un conflicto, sino de una oportunidad para que ambas mujeres puedan reclamar lo que les corresponde. La posible hermana estaría en la provincia de Almería y tendría entre 35 y 50 años.

La información disponible es limitada, pero estas son las principales claves del caso:

Dato principal Información conocida Lugar de búsqueda Provincia de Almería Edad aproximada Entre 35 y 50 años Patrimonio estimado Más de 3 millones de euros Bienes incluidos Inmuebles, locales y empresas Origen del caso Relación extramatrimonial en los años 80

La historia se remonta a los años 80, cuando el empresario viajaba con frecuencia a Almería por motivos laborales. De una relación extramatrimonial habría nacido esta segunda hija, cuya identidad se desconoce. Dicho claro: podría no saber nada de su verdadero origen.

Por qué localizar a la posible heredera es clave para repartir la herencia

El equipo legal considera fundamental encontrar a esta mujer cuanto antes. Según explica Osuna, el objetivo es localizarla para que pueda sumarse al proceso y reclamar su parte de la herencia.

Estos son los motivos por los que la búsqueda resulta tan importante:

Podría tener los mismos derechos hereditarios que Carmen.

La herencia incluye bienes de alto valor repartidos por el sudeste español.

Identificar a todos los herederos ayudaría a evitar problemas en el reparto.

El tiempo es clave para impedir posibles maniobras que compliquen el proceso.

Por eso se ha hecho un llamamiento público para recabar cualquier pista que permita dar con ella. Carmen, según el abogado, no pretende quedarse con toda la herencia, sino compartirla de forma justa con quien también tendría derecho.