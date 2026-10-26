Lidl lleva a sus tiendas el 30 de octubre una freidora de cristal por 69,99 euros con dos recipientes y que está agotada por internet

La freidora de aire de Lidl llegará a tiendas el 30 de octubre. Sus recipientes ofrecen más capacidad, aunque la diferencia varía entre tamaños.

La freidora de aire de Lidl figura a 69,99 euros y tiene prevista su llegada a tiendas el viernes 30 de octubre de 2026. La ficha oficial confirma el precio del modelo Silvercrest SHFDG 1500 A1 y su agotamiento online. Frente a los 129,99 euros anunciados por Ninja para su Crispi azul, la diferencia es de 60 euros.

La freidora de aire de Lidl cuesta un 46,2 % menos que la oferta de Ninja

La comparación depende del precio elegido como referencia. La tienda oficial de SharkNinja muestra su Crispi FN101EUGY a 129,99 euros, junto a una referencia tachada de 179,99 euros. Al restar los 69,99 euros de Silvercrest, la diferencia queda en 60 euros, equivalente al 46,2 %. La afirmación de que cuesta menos de la mitad encaja con los 179,99 euros, pero no con la oferta consultada. Estas son las diferencias calculadas para cada referencia.

Precio de Ninja utilizado Precio de Lidl Diferencia Cuánto menos cuesta Lidl Oferta de 129,99 € 69,99 € 60 € 46,2 % Referencia de 179,99 € 69,99 € 110 € 61,1 %

Los porcentajes se han calculado dividiendo la diferencia entre el precio de Ninja correspondiente. No representan una rebaja aplicada por Lidl sobre un precio anterior de su propio aparato. Tampoco permiten afirmar que ambos modelos rindan igual. Para decidir una compra, interesa comparar el importe anunciado en ese momento y el equipamiento incluido. Es uno de los consejos para comprar con criterio que ayuda a valorar las promociones sin confundir referencias comerciales.

El recipiente grande ofrece 200 mililitros más que el de Ninja

Lidl anuncia dos recipientes de cristal, de aproximadamente 2 y 4 litros, mientras que el paquete de Ninja incorpora tamaños de 1,4 y 3,8 litros. La diferencia entre los grandes es de 0,2 litros, unos 200 mililitros o un 5,3 % más respecto al recipiente de Ninja. Entre los pequeños, Silvercrest gana 0,6 litros, equivalentes al 42,9 %. Por tanto, la ventaja proporcional de capacidad se concentra especialmente en el recipiente pequeño.

Estas cifras describen el volumen de cada recipiente, no una única cesta de seis litros. La denominación de Lidl distingue expresamente entre 2 o 4 litros. Para quien prepare una comida familiar, la comparación relevante será la del recipiente grande. Quien cocine cantidades pequeñas encontrará una diferencia mayor entre ambos formatos. Además, disponer de dos tamaños permite elegir el adecuado para cada preparación; sumar sus volúmenes no demuestra que puedan cocinarse simultáneamente.

Cuatro programas y recipientes para cocinar y conservar

El modelo Silvercrest incorpora una potencia de 1.500 vatios y permite ajustar la temperatura entre 60 y 200 grados. Sus cuatro programas son Air Fry, Roast, Refry y Keep Warm. Permiten freír con aire, asar, recuperar un acabado crujiente y mantener caliente. Los recipientes transparentes permiten observar los alimentos. Sus tapas facilitan conservarlos después en el mismo recipiente, una característica compartida con el planteamiento de la Ninja Crispi.

La potencia declarada de Ninja es de 1.700 vatios, 200 más que la de Silvercrest. Ese dato no permite deducir cuánto costará preparar una receta ni cuál terminará antes. Para calcular el gasto eléctrico también harían falta el tiempo de funcionamiento y el consumo efectivo durante la cocción. La comparación de precios y capacidades tampoco equivale a una prueba de durabilidad, uniformidad del dorado o facilidad de uso. Son aspectos que las cifras comerciales, por sí solas, no resuelven.

Qué comprobar antes de acudir a Lidl el 30 de octubre

La fecha de llegada a establecimientos procede de la información de Xataka; la ficha oficial consultada no concreta ese día de venta presencial. Sí muestra el producto agotado online y ofrece la opción de recibir un aviso. Por ello, antes de desplazarse resulta útil comprobar el folleto correspondiente al establecimiento y su disponibilidad. Que un artículo aparezca en el catálogo digital no acredita que haya unidades en una tienda concreta.

El número de artículo publicado por Lidl es el 100408487, que permite identificar el producto sin confundirlo con otras freidoras Silvercrest. Para compras presenciales, su servicio de atención al cliente indica 30 días naturales desde la compra para devolver el artículo.

Consulta las condiciones de devolución de Lidl y conserva el justificante. Los importes de esta comparación corresponden a la consulta del 23 de octubre y pueden variar cuando comience la venta presencial.