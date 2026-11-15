Benidorm prepara ayudas de refuerzo educativo de hasta 300 euros y abrirá las solicitudes el 18 de noviembre

Las ayudas de refuerzo educativo financiarán clases entre enero y junio de 2027. Las familias deberán acreditar residencia, ingresos y necesidad escolar.

Benidorm ha publicado la convocatoria de ayudas de refuerzo educativo para el primer semestre de 2027, con un máximo de 300 euros por estudiante. Las solicitudes se admitirán del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2026. La ayuda cubrirá parte de las clases en academias colaboradoras del municipio durante seis meses. El dinero se abonará al centro educativo privado, mientras la familia asumirá cualquier diferencia respecto al precio contratado.

Las ayudas de refuerzo educativo cubrirán 50 euros mensuales en academias colaboradoras

La convocatoria establece 50 euros al mes por beneficiario entre enero y junio, hasta completar los 300 euros del semestre. Las clases deberán centrarse en materias instrumentales y desarrollarse, como mínimo, en dos sesiones semanales de una hora. La academia tendrá que colaborar con el programa municipal y presentar un presupuesto oficial. El procedimiento será electrónico mediante Cl@ve o certificado digital. La concejalía de Educación ofrecerá ayuda para tramitarlo en días laborables, de 9.30 a 12.30 horas, aunque exigirá disponer de Cl@ve.

La previsión presupuestaria alcanza 97.800 euros y permite financiar un máximo de 326 ayudas completas. Su concesión queda condicionada a la aprobación efectiva del gasto y a la disponibilidad de crédito de 2027. El reparto inicial se realiza entre los 19 centros educativos según su alumnado, con posibilidad de redistribuir las ayudas sobrantes. Dentro del procedimiento se atenderá a la prioridad indicada por el centro escolar y a la menor renta por persona. Solicitarla dentro de plazo, por tanto, no garantiza automáticamente obtener una plaza subvencionada.

El colegio debe acreditar la necesidad y la familia cumplir la antigüedad del padrón

Pueden participar estudiantes del segundo y tercer ciclo de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de Benidorm. Excepcionalmente se admite alumnado del primer ciclo de Primaria con un informe motivado del equipo de orientación. Ese informe escolar resulta necesario para justificar la intervención y señalar las áreas que requieren apoyo. Quedan excluidos los menores sometidos al protocolo de absentismo. Tanto el estudiante como el adulto solicitante deben residir y estar empadronados ininterrumpidamente en Benidorm desde antes del 1 de septiembre de 2025.

Los ingresos familiares de 2025 deben quedar dentro de los límites aprobados para cada tamaño de hogar. El máximo es de 25.293 euros para dos miembros, 34.332 para tres y 40.773 para cuatro. Para cinco miembros asciende a 45.572 euros; para seis, a 49.196; para siete, a 52.780; y para ocho, a 56.348. Por cada miembro adicional se añaden 3.561 euros. Son umbrales de esta convocatoria municipal, distintos de los aplicables a las becas del Ministerio, que tienen sus propias condiciones económicas y académicas.

Qué ingresos se cuentan y qué documentos acompañan a la solicitud

El cálculo toma las bases imponibles general y del ahorro de cada miembro computable, correspondientes a las casillas 435 y 460 del IRPF. Los valores negativos o nulos computan como cero. La unidad familiar incluye a los progenitores o representantes y a los hermanos convivientes menores de 26 años sin ingresos. También contempla hermanos mayores con discapacidad igual o superior al 33%. La nueva pareja del progenitor puede ser computable aunque no esté registrada. En custodia compartida se atiende al hogar donde figure empadronado el menor.

La documentación incluye la identificación de los miembros correspondientes, la acreditación familiar, el informe escolar y el presupuesto firmado y sellado de la academia. Cuando proceda, debe aportarse la resolución judicial que acredite separación, divorcio o custodia. La solicitud se presentará en la sede municipal, dentro del catálogo de Educación y del trámite específico de refuerzo educativo de 2027. Los documentos deben incorporarse en PDF. Las bases advierten que utilizar otro procedimiento no sirve para solicitar esta ayuda, por lo que importa seleccionar el expediente correcto.

La asistencia y la elección de academia condicionan el mantenimiento de la ayuda

La concesión se publicará en los canales municipales previstos y esas publicaciones sustituirán las notificaciones individuales. Una vez adjudicada, no se permite cambiar de academia. La incorporación debe producirse en enero o desde la concesión, según corresponda; cualquier retraso posterior exige justificación médica. La asistencia regular es obligatoria y faltar sin justificación a más de dos sesiones mensuales puede provocar la suspensión o revocación. También se exige estar al corriente de obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de los pagos municipales contemplados en las bases.

La ayuda es incompatible con otras aportaciones para la misma finalidad y con las ayudas psicopedagógicas municipales de 2027. La academia recibirá un único anticipo y deberá justificar después las clases impartidas y su precio. Entre el 28 de junio y el 11 de julio de 2027 presentará las facturas y la conformidad firmada de las familias. Los importes que no queden justificados deberán reintegrarse. Este sistema vincula la financiación al servicio efectivamente prestado y deja a cargo del hogar el coste que exceda los 50 euros mensuales.