Banco Santander vende esta casa en un entorno natural privilegiado con 3 dormitorios, 168 metros cuadrados y patio trasero por 30.000 euros

Ubicada en Villadangos del Páramo, esta vivienda cuenta con tres habitaciones, un baño, cocina, salón-comedor y patio trasero, y se presenta como una opción asequible para quienes buscan espacio en un entorno rural.

Encontrar una vivienda amplia a un precio ajustado no es fácil en el actual mercado inmobiliario. Con el coste de la vivienda en niveles elevados en muchas zonas, cada vez son más los compradores que se fijan en los inmuebles comercializados por servicers y portales especializados, donde todavía es posible encontrar oportunidades por debajo de los precios habituales del mercado.

Un ejemplo es esta casa de pueblo que Altamira by doValue tiene a la venta por solo 30.000 euros, impuestos no incluidos. Se encuentra en Villadangos del Páramo, en la provincia de León, y destaca por sus 168 metros cuadrados construidos, además de contar con 3 dormitorios, 1 baño y un patio trasero.

A la hora de adquirir una vivienda, conviene tener en cuenta que al precio de compra hay que sumar los gastos e impuestos correspondientes a la operación. En caso de necesitar financiación, también es recomendable revisar con antelación las condiciones de la hipoteca y el ahorro disponible para afrontar la compraventa con mayor seguridad.

Cómo es la casa que Altamira vende por 30.000 euros

Según figura en el anuncio, la vivienda está situada en la calle Vagones, número 11, en la localidad de Villadangos del Páramo. Se trata de una casa de pueblo pensada para quienes buscan un entorno acogedor, próximo al campo y con el atractivo de un ambiente rural. La vivienda cuenta con una superficie construida de 168 metros cuadrados y dispone de la siguiente distribución:

Salón-comedor

Cocina

3 dormitorios

1 baño

Patio trasero

Uno de los aspectos más destacados del inmueble es su relación entre tamaño y precio. Por 30.000 euros, impuestos no incluidos, ofrece una superficie amplia para tratarse de una vivienda de este rango económico, además de un espacio exterior que puede aportar un valor añadido para el día a día.

Una opción para quienes buscan espacio a bajo precio en un entorno rural

Este tipo de inmuebles puede resultar interesante para compradores que priorizan el espacio y el precio por encima de otras características. En este caso, la casa se presenta como una alternativa para quienes desean vivir en una localidad tranquila, rodeada de un ambiente rural y con una vivienda de dimensiones generosas.

Además, al tratarse de una casa de pueblo, puede encajar tanto en quienes buscan una residencia habitual como en quienes quieren una segunda vivienda en una zona más relajada. En un mercado donde cada vez cuesta más encontrar inmuebles amplios a precios bajos, esta propiedad comercializada por Altamira by doValue se sitúa como una oportunidad a tener en cuenta dentro de la provincia de León.

Características de la vivienda

Entre las características principales del inmueble destacan las siguientes:

Ubicación: Villadangos del Páramo (León)

Superficie construida: 168 m²

Dormitorios: 3

Baños: 1

Tipo de inmueble: casa de pueblo

Precio: 30.000 euros, impuestos no incluidos

Certificación energética: T

Si deseas acceder a la web donde está publicado este anuncio, puedes dirigirte a la página de Altamria, la inmobiliaria de Banco Santander, y donde puedes encontar multitud de pisos por toda España.