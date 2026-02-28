Ayudas de 3.000 euros en Andalucía para renovar turismos y furgonetas: cómo solicitarla

La comunidad andaluza estrena su primer Plan Renove con ayudas directas de 3.000 euros para que los autónomos sustituyan sus turismos y furgonetas más contaminantes por vehículos de bajas emisiones.

La expansión de las Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias desde 2023 y todavía sin activar en 109 municipios españoles, está empujando a muchas personas a replantearse su coche. Para acompañar este cambio, la comunidad andaluza lanza su primer Plan Renove con ayudas directas de 3.000 euros dirigidas al colectivo de autónomos.

Requisitos del Plan Renove en Andalucía para autónomos y vehículos con bajas emisiones

El programa, impulsado por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, tiene un objetivo claro: facilitar que los autónomos sustituyan su turismo o furgoneta con etiqueta B por un vehículo de menores emisiones y más respetuoso con el medio ambiente. Las ayudas se conceden en un régimen no competitivo y suponen el pago anticipado del 100 por ciento del importe que se apruebe. Esto quiere decir que, una vez concedido el incentivo, el beneficiario recibe los 3.000 euros de ayuda por adelantado.

¿Quién puede beneficiarse exactamente de este Plan Renove? Según las bases, serán objeto de incentivo los nuevos turismos o furgonetas cuyo coste no supere los 35.000 euros sin IVA, siempre que se trate de vehículos de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2. Además, la tecnología de los vehículos debe ser diferente de la de los eléctricos enchufables y de pila de combustible, ya cubierta por otros programas. Para aclarar los puntos clave, se pueden resumir así los requisitos principales:

Ser autónomo y sustituir un turismo o furgoneta con etiqueta B.

Adquirir un vehículo nuevo de hasta 35.000 euros sin IVA.

Elegir un modelo no electrificado pero de alta eficiencia y bajas emisiones de CO2.

Cumplir los límites técnicos de MTMA y emisiones establecidos en la convocatoria.

En todos los casos, es imprescindible dar de baja definitiva el vehículo a achatarrar, que debe tener la ITV en vigor en el momento de su retirada de la circulación.

Cómo solicitar las ayudas de 3.000 euros del Plan Renove andaluz para cambiar de coche

Las ayudas se aplican a vehículos adquiridos a partir del 1 de enero del año de la convocatoria. Es decir, si el autónomo ha comprado su coche o furgoneta nueva desde esa fecha, podrá incluirla en la solicitud siempre que cumpla el resto de condiciones previstas.

La tramitación se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta andaluza. La persona interesada debe adjuntar la documentación que acredite la situación del vehículo antiguo y la factura de compra del nuevo. No está de más tener toda la información preparada para que el trámite sea lo más rápido posible. Para situar de un vistazo las características básicas de estas ayudas, se puede resumir la información en la siguiente tabla orientativa:

Concepto Detalle Beneficiario Autónomos que sustituyen turismo o furgoneta con etiqueta B Importe de la ayuda 3.000 euros por vehículo Precio máximo del vehículo nuevo Hasta 35.000 euros sin IVA Tipo de vehículo Turismo o furgoneta no electrificada de alta eficiencia Límite técnico MTMA hasta 3.500 kilos y emisiones de hasta 120 gr CO2 por km Fecha de compra Desde el 1 de enero del año de la convocatoria Tramitación Telemática por orden de llegada hasta agotar la disponibilidad de fondos Requisito adicional Baja definitiva del vehículo antiguo con ITV en vigor

Al tratarse de una convocatoria limitada a la disponibilidad presupuestaria y que se resuelve por orden de llegada, conviene no dormirse. ¿Quién quiere quedarse fuera por presentar la solicitud unos días tarde?

Objetivos ambientales y económicos del Plan Renove de coches en Andalucía para impulsar la electromovilidad

La orden que impulsa este primer Plan Renove fija objetivos complementarios a los incentivos ligados a la movilidad eléctrica en Andalucía acogidos al Real Decreto de 1 de abril de 2025. En dicho marco se establece el programa de incentivos Moves III para el año 2025, gestionados en Andalucía por la Agencia de la Energía y dirigidos a vehículos no electrificados de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2.

A todo esto se suman los incentivos específicos que da la Junta, orientados al fomento de la renovación de vehículos mediante la adquisición de nuevos turismos y furgonetas con masa máxima de hasta 3.500 kilos, con emisiones iguales o inferiores a 120 gramos de CO2 por kilómetro y siempre vinculados a la baja definitiva en circulación de un coche para achatarrar con la ITV pasada.

Desde la Consejería se subraya que esta medida no solo persigue un beneficio ambiental, sino que también actúa como un impulso directo al sector automovilístico andaluz, que ha visto cómo la incertidumbre normativa frenaba las ventas en los últimos meses.

Al centrarse en los autónomos, que dependen del vehículo para su actividad profesional, el Plan Renove pretende aliviar la carga económica de adaptarse a las Zonas de Bajas Emisiones y evitar que la transición suponga perder competitividad en sus negocios locales. En definitiva, se trata de que cambiar de coche no sea un quebradero de cabeza, sino una oportunidad.

En un contexto en el que cada vez más municipios endurecen el acceso de los vehículos de combustión a las zonas céntricas, este Plan Renove andaluz busca avanzar en la descarbonización del consumo de energía y reducir la dependencia de los derivados del petróleo en el transporte. La duda que queda en el aire es sencilla: ¿aprovecharán los autónomos estas ayudas antes de que se agoten los fondos?