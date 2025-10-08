Así es la nueva tienda del centro de Valencia donde se venden productos de Amazon, AliExpress o Shein por 3 euros

Crazy Day Factory abre su primera tienda en la ciudad, en la calle Pérez Bayer 3 (junto a Colón), con precios que bajan según el día y oferta 3×2 el fin de semana.

La cadena especializada en chollos y devoluciones de grandes plataformas como Amazon, AliExpress y Shein aterrizó hace pocas semanas, en el centro de Valencia con un modelo sencillo: paquetes no entregados y productos devueltos a precios que descienden a medida que avanza la semana. El local sustituye al que operaba en Alfafar, actualmente cerrado.

Dónde está Crazy Day Factory Valencia y qué sustituye en la ciudad

El nuevo establecimiento se ubica en la calle Pérez Bayer número 3, a un paso de la calle Colón. Es la primera tienda de la marca en el casco urbano de Valencia y llega para cubrir el hueco que deja su anterior ubicación en Alfafar, ya cerrada. ¿Te pilla de camino al trabajo o a la universidad? Entonces, más fácil aún.

¿Cómo funciona el sistema de precios decrecientes de Crazy Day Factory Valencia? La tienda reabastece cada jueves con cajas cerradas y artículos sin abrir. Ese día permanece cerrada para renovar el stock, de modo que el ciclo de precios arranca el viernes y va bajando hasta el miércoles. ¿Cuál es el mejor momento para ir? Depende de si buscas variedad o el precio más bajo.

A continuación, el calendario de precios por día y la promoción activa:

Día Precio por artículo Oferta / Observaciones Viernes 15 € Precio inicial tras reponer Sábado 15 € Promoción 3×2 Domingo 15 € Promoción 3×2 Lunes 9 € Precio reducido Martes 6 € Precio reducido Miércoles 3 € Precio mínimo antes de reponer Jueves — Tienda cerrada para reponer stock

En consecuencia, cuanto antes vayas encontrarás más variedad; cuanto más esperes, pagarás menos. Tú decides el equilibrio.

Qué pasos seguir para comprar devoluciones de Amazon, AliExpress y Shein

El funcionamiento es directo y sin complicaciones. El viernes comienza la semana de ventas con cajas sin abrir y artículos en aparente buen estado. Además, hay una sección aparte con productos ya abiertos y revisados que se venden con descuentos significativos respecto a su valor de origen. El horario es de lunes a domingo, de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30; los jueves la tienda cierra para reponer. Por lo tanto, si quieres aprovechar la oferta 3×2, apunta sábado o domingo; si prefieres el mínimo precio, el miércoles es tu día.

Qué productos ofrece Crazy Day Factory Valencia y por qué salen tan baratos

El catálogo es amplio y cambia cada semana. De ahí que la experiencia tenga ese punto de sorpresa que engancha. ¿Buscas tecnología o prefieres hogar?

Tecnología (proyectores, drones, teléfonos, accesorios, aspiradoras), calzado, pequeños electrodomésticos de cocina, instrumentos, muebles de jardín y otros artículos con valor normalmente superior al precio de venta.

Además de los paquetes sorpresa, la sección de artículos abiertos y revisados aplica rebajas notables: en algunos casos, según anuncian, llegan a venderse a un 20% de su precio real. Por consiguiente, conviene pasar por ambas zonas: una para la caza del chollo y otra para rematar con un descuento claro. No está nada mal si quieres ahorrar sin renunciar a marcas conocidas.