Andalucía explica quién puede pedir el reconocimiento de la dependencia y qué pasos hay que seguir en 2026

El reconocimiento de la situación de dependencia permite acceder a prestaciones como ayuda a domicilio, teleasistencia o centros de día. Esta solicitud puede presentarse en cualquier momento del año si se cumplen los requisitos fijados en Andalucía.

Solicitar el reconocimiento de la dependencia en Andalucía en 2026 es un paso clave para las personas que, por edad, enfermedad o discapacidad, necesitan apoyo de una tercera persona en su vida diaria. No se exige un nivel mínimo de ingresos, algo que puede marcar la diferencia para muchas familias que no saben por dónde empezar.

Qué personas pueden pedir la dependencia en Andalucía y qué requisitos deben cumplir

La dependencia está pensada para quienes necesitan ayuda constante para actividades básicas cotidianas, como vestirse, comer, asearse o levantarse de la cama. ¿Quiénes pueden iniciar este trámite? La propia persona interesada o sus familiares.

Para obtener este reconocimiento en Andalucía es necesario tener nacionalidad española o acreditar una residencia continuada en España de al menos cinco años. Además, dos de esos años deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud. A esto se suma otro requisito esencial: residir en Andalucía en la fecha en la que se presenta la petición.

También es obligatorio que exista una necesidad real de atención por parte de una tercera persona para desenvolverse en el día a día. Eso sí, hay un aspecto importante: no se pide ningún requisito de ingresos para tramitar esta prestación.

Cómo se solicita la dependencia en Andalucía en 2026 paso a paso

El proceso arranca con la presentación de la solicitud de reconocimiento de la dependencia. Junto a ese documento debe aportarse un informe médico, que habitualmente emite el médico de cabecera.

Según la información facilitada, la solicitud puede presentarse de forma online a través de la Sede Electrónica de la Junta de Andalucía. A partir de ahí, si la petición es admitida, se realiza una visita domiciliaria por parte del personal de atención a la dependencia.

En esa visita se valora el posible grado de dependencia de la persona solicitante. Además, se informa tanto al interesado como a su entorno familiar sobre las prestaciones y servicios a los que podría acceder. Entre ellos se encuentran la ayuda a domicilio, el acceso a residencia o a centros de día y de noche, la teleasistencia o la prestación para cuidadores no profesionales. De ahí que esta fase sea tan importante.

Después, los servicios de dependencia de la Junta de Andalucía emiten una resolución. En ella se recoge tanto el grado reconocido como el PIA, es decir, el Programa de Atención Individual. Ahí queda fijado, en pocas palabras, qué apoyos puede recibir cada ciudadano.

El plazo medio del proceso completo ronda un año, aunque puede alargarse. No obstante, existen casos de tramitación preferente, como las solicitudes de personas con ELA, menores de 6 años o situaciones de emergencia social.