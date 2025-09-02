Amazon tiene esta casa prefabricada de dos habitaciones por menos de 8.500 euros: la solución económica para quienes buscan vivienda

¿Te imaginas estrenar casa sin hipotecarte de por vida y recibirla casi antes de que acabe el trimestre? Pues Amazon lo pone en bandeja. Cada vez más españoles se lanzan a las viviendas prefabricadas para esquivar precios desorbitados y esperas eternas. La última sensación es un modelo expandible que no supera los 8.483,86 euros (IVA incluido) y que cabe en un tráiler.

Dos habitaciones, baño, cocina y hasta balcón: lo justo para vivir sin dramas de metros cuadrados. Todo ello, con la promesa de montarlo en un suspiro y, además, llevártelo cuando cambies de aires. Eso sí, ojo con la burocracia, porque el chollo puede mutar en multa si no haces bien los deberes.

¿Por qué medio país se ha fijado en esta casita de 8.483,86 euros?

Para empezar, el precio: no llega a 8.500 € y evita al comprador la típica montaña rusa hipotecaria. La comercializa la marca Generic y se vende directamente en Amazon, lo que permite añadirla al carrito igual que si fueran cápsulas de café. Además, la tienda aclara que la cifra puede moverse ligeramente según la dirección de entrega, así que conviene repasar la letra pequeña antes de pagar.

A esta tarifa low‑cost se suma la rapidez. Al tratarse de un diseño expandible, la estructura sale de fábrica casi lista: basta desplazar los paneles y fijar anclajes. Todo con materiales ligeros pero resistentes, pensados para aguantar traslados y reubicaciones sin desmontarse en la primera curva.

¿Qué incluye el modelo y cuáles son sus medidas exactas?

El interior reparte los 6,22 m x 6,14 m x 2,49 m (alto) en dos dormitorios independientes, un baño completo y una cocina equipada de serie. El fabricante presume de un balcón amplio que añade un respiro al exterior, perfecto para desayunar al sol o aparcar la bici sin invadir el pasillo.

Otra cifra que importa: 6.350 kilogramos de peso total. Traducido: necesitas un terreno firme y quizá una grúa el día de la instalación. Quien busque un toque personal puede modificar ciertos acabados, color de fachada, suelos o grifería, porque la marca acepta personalizaciones a medida.

Cómo librarte de la multa: trámites imprescindibles antes de plantarla

Antes de sacar la tarjeta, conviene recordar que en España las casas prefabricadas no se libran de la normativa urbanística. Varias sentencias obligan a retirarlas si no tienen licencia, y nadie quiere ver cómo la excavadora desmonta su salón recién estrenado.

Pregunta primero en tu ayuntamiento: confirma si el plan urbanístico permite viviendas prefabricadas en tu parcela.

Solicita la licencia de obra que te pidan (menor o mayor, depende del municipio) y guarda los justificantes.

Aporta memoria técnica con planos, peso y medidas; son los 622,3 cm x 614,68 cm x 248,92 cm que exige Generic.

Conserva toda la documentación por si toca demostrar que hiciste los deberes.

Cumplir estos pasos evitará sanciones y, sobre todo, el disgusto de ver cómo te obligan a devolver el terreno a su estado original.