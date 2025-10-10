Vuelven las minifragancias de Mercadona que arrasan cada año: vuelan por su precio y presentación

Unidades limitadas con 12 perfumes para ella y 6 para él. Estuches reutilizables pensados para el bolso, la maleta y los regalos de Navidad.

Mercadona recupera sus lotes de mini fragancias en edición limitada. Son esencias modernas y versátiles en frascos pequeños, pensadas para acompañarte a diario o sorprender con un detalle diferente. Huelen a regalo perfecto y, además, vienen en cofres reutilizables.

Quién puede comprar los lotes de minifragancias de Mercadona y por qué interesan

Están dirigidos a cualquiera que busque un perfume cómodo de llevar y con personalidad. Los formatos mini caben en el bolso o la maleta, así que son prácticos para escapadas o para alternar aroma según el plan. ¿Buscas un detalle con estilo para estas fiestas? Aquí tienes una opción directa al grano.

Además, son unidades limitadas: cuando se terminen, se acabó. De ahí que convenga decidirse pronto si quieres un cofre para ti o para regalar.

Contenido del lote de minifragancias para ella con fragancias icónicas resumidas

El cofre para ella incluye 12 fragancias icónicas en versión reducida, presentadas en una elegante caja tipo joyero con espejo. Un set compacto y muy “de tocador”, con variedades florales, frutales y orientales cuyo precio es de 26 euros.

Fragancia Notas (salida, corazón, fondo) Extra Time frambuesa; gardenias; miel Blue shine bergamota; iris; sándalo Soirée my soul iris; vainilla; haba tonka Como Tú Amor grosella negra; jazmín; vainilla Como Tú Atracción jazmín; azafrán; cedro Special shine grosella negra; vainilla; pimienta rosa Como Tú Gold jazmín; frangipani; vainilla Supreme My soul pimienta roja; jazmín; vainilla Bright Verissime bergamota; flor de azahar; almizcle Como Tú The Rose frambuesa; rosa; vainilla Como Tú Cerise frutos rojos; jazmín sambac; vainilla bourbon Éclat Shine frambuesa negra; peonia; vainilla

El resultado es un joyero aromático para probar, combinar y encontrar tu favorita, con mucho estilo en el tocador.

Así es el lote de minifragancias para él con estuche relojero reutilizable

El lote para él reúne 6 fragancias icónicas en tamaño mini por 15 euros. El estuche se convierte después en un guardarrelojes, y el propio molde de las mini, al darle la vuelta, puede usarse como base para el reloj. Un puntazo práctico, la verdad.

My Soul Él: pimienta rosa; artemisa; madera de cade.

My Soul Supreme: piña; madera de cedro; ámbar.

Como Tú Rebel: pimienta roja; hoja de violeta; cedro.

Como Tú Fuerza: lavanda; cardamomo; ámbar.

Como Tú Viento: bergamota; acorde marino; musgo de roble.

My Soul Borealia: lima; iris; madera de cade.

¿Quieres alternar aroma según el día o el plan? Con este cofre, sí o sí.

Cómo y cuándo conseguir estos cofres de minifragancias de edición limitada en tiendas

La pregunta clave: ¿están siempre a la venta? No. No forman parte del surtido fijo de Mercadona; son colecciones de edición limitada. Por tanto, conviene hacerse con ellas antes de que se agoten. Son perfectas para anticipar los detalles de Navidad o para un autorregalo con utilidad real: probar varios perfumes sin comprometerte a un frasco grande.

Además, su formato mini facilita llevar una fragancia de repuesto en el neceser o en la mochila del gimnasio. Y el valor añadido del estuche, joyero con espejo en ella y guardarrelojes en él, redondea el conjunto. ¿Te encaja como regalo de última hora? Mejor no esperar.