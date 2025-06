AESAN lanza alerta urgente por apio oculto en más de 30 lotes de caldos y sopas vendidos en supermercados como Eroski, Covirán y Alipende

¿Te suena eso de llegar a casa cansado, meter una pastilla de caldo en la cazuela y olvidarte del asunto? Pues ojo, porque esta vez la comodidad puede jugarte una mala pasada. Desde el 14 de marzo de 2025, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) tiene los fogones encendidos: ha detectado apio “oculto” en caldos y sopas deshidratadas que venden supermercados de toda la vida.

La incidencia lleva la referencia ES2025/139 dentro del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Dicho así suena burocrático, pero la cosa va de alergias severas, no de papeleo. En total hablamos de más de 30 lotes fuera de circulación. Y sí, el susto es mayor para quienes son alérgicos al apio, porque el etiquetado ni lo menciona.

¿Por qué se ha lanzado esta alerta alimentaria?

La normativa europea obliga a cantar los 14 alérgenos de siempre, y el apio está en la lista desde hace años. No es un simple antojo legal: una persona sensible puede pasar de un sarpullido a una anafilaxia en cuestión de minutos. En este caso, el análisis de ADN encargado por Caldos del Norte, S. L. (fabricante de la marca Calnort) descubrió la trampa en la materia prima “perejil hoja selecta”: resultó contener trazas de Apium graveolens. Y, para rizar el rizo, la empresa jura que no usa apio en sus recetas; lo describe como “un hecho excepcional”.

Por tanto, aunque la mayoría de consumidores puede respirar tranquila, quienes conviven con la alergia deben mantener las cucharas a raya. AESAN resume el riesgo así: peligro cero para la población general, riesgo alto para alérgicos.

¿Qué marcas y lotes han retirado exactamente?

La retirada afecta a cinco enseñas muy presentes en la cesta de la compra. Para no perdernos en códigos interminables, aquí va un resumen con los datos clave que han facilitado fabricantes y distribuidores:

Marca Producto principal Nº de lotes implicados Fechas de caducidad Calnort Caldo Vegetal, Caldo de Pollo y Caldo Vegetal “Sin Alérgenos” 26 lotes 16/08/2027 – 09/09/2027 Alipende Caldo de Pollo (24 pastillas) y Caldo Vegetal (12 pastillas) 2 lotes 04/09/2027 – 05/09/2027 Consemur Caldo de Pollo (12 pastillas) 1 lote 04/09/2027 Covirán Caldo de Pollo y Caldo Vegetal (24 pastillas) 3 lotes 21/08/2027 – 28/08/2027 Eroski Sopa de Pollo con Fideos 2 lotes 14/08/2027 – 19/08/2027

En total suman 34 lotes distribuidos por diferentes cadenas. Calnort lidera la lista (y no precisamente por gusto) con el grueso de las unidades afectadas. Si el caldo que tienes en el armario coincide con alguno de estos datos, lo mejor es que siga cerradito.

¿Dónde han circulado estos caldos y sopas?

La alerta no se queda en una sola comunidad: los lotes salieron rumbo a Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Islas Baleares, Madrid y País Vasco. Además, las redistribuciones internas entre tiendas hacen imposible descartar que hayan llegado a otras regiones.

Por eso, las autoridades insisten en revisar bien la etiqueta antes de cocinar, incluso si compraste el producto fuera de la lista anterior. ¿Qué hago si encuentro uno de estos lotes en mi despensa? Antes de entrar en pánico, o en la cocina, sigue estos pasos sencillos:

Comprueba marca, lote y fecha de caducidad en el envase. Si eres alérgico al apio, no lo consumas bajo ningún concepto; devuelve el producto a la tienda. Guarda el tique de compra y solicita el reembolso o cambio: los establecimientos están obligados. Para dudas extra, llama al teléfono de atención al consumidor de Calnort (947 298 248) o utiliza el formulario web del fabricante.

Siguiendo este protocolo evitarás sorpresas desagradables y, de paso, obligarás a las empresas a mejorar el control de calidad. Recuerda que AESAN recalca la importancia de leer siempre el etiquetado (sí, la letra pequeña también) y consultar a fabricantes o distribuidores cuando algo huela raro (nunca mejor dicho).