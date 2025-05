Adiós al viejo Facebook: Zuckerberg admite que ya no conecta a familiares y amigos y la FTC plantea acabar con Meta en un juicio histórico

La demanda podría obligar a Mark Zuckerberg a desprenderse de WhatsApp e Instagram, redefiniendo el futuro de las redes sociales.

Facebook vuelve a estar en el punto de mira, y no precisamente para anunciar ninguna compra. Desde el 14 de abril, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha llevado a Meta (la matriz liderada por Mark Zuckerberg) ante los tribunales, acusándola de eliminar la competencia con supuestas “adquisiciones asesinas”. El foco principal recae sobre las compras de WhatsApp e Instagram, valoradas en mil millones y 19 mil millones de dólares respectivamente. En el estrado, Zuckerberg admitió que Facebook ya no cumple su fin de conectar a familiares y amigos, y esa declaración podría pasarle factura ante el juez.

La situación de Meta: un juicio que amenaza con romper WhatsApp e Instagram

La transformación de Facebook en Meta no ha detenido las polémicas. El objetivo inicial de “acercar a la gente” se ha visto empañado por la acusación de monopolio, que se centra en la supuesta estrategia de comprar plataformas emergentes para evitar que se conviertan en competencia.

Durante las sesiones, se han revelado correos internos en los que Zuckerberg describía a Instagram como una “amenaza aterradora”. A ojos de la FTC, Meta no solo compró rivales, sino que, en caso de no adquirirlos, habría tenido que competir en igualdad de condiciones.

La estrategia oficial de Zuckerberg para defender la compra de WhatsApp e Instagram ante la FTC

Ante los ataques de la FTC, la directiva de Meta insiste en que todas sus adquisiciones se cerraron con el visto bueno de los organismos competentes. Asegura que WhatsApp e Instagram no habrían llegado tan lejos sin la inversión y el apoyo de la compañía.

“Nosotros no destruimos estas plataformas, las hicimos más grandes”, afirmó Zuckerberg en una de las audiencias, recalcando que hoy ambas aplicaciones son esenciales para millones de usuarios y negocios de todo el mundo.

¿Podrá Meta salir airosa de esta batalla legal sin precedentes?

Las voces del sector señalan que el proceso se alargará hasta julio de 2025, con una posible segunda fase si la FTC logra convencer al juez de que las adquisiciones perjudicaron la libre competencia.

¿Pueden obligar a Meta a vender Instagram y WhatsApp? La respuesta es sí, si el tribunal considera que estas compras violaron la normativa antimonopolio. Los analistas apuntan que, de darse esa separación, se sentaría un precedente histórico que afectaría también a otros gigantes tecnológicos.

Plataforma Año de compra Monto de la operación Instagram 2012 19 mil millones USD WhatsApp 2014 1 mil millón USD

Este posible revés no solo implicaría la pérdida de dos activos clave, sino también una drástica reducción de los ingresos publicitarios, que en gran parte proceden de estas plataformas.

El juicio de Meta y comparativa con otros gigantes digitales

No es la primera vez que la FTC emprende acciones legales contra una gran tecnológica. Sin embargo, la relevancia de Meta y la influencia de sus redes hacen que el desenlace de este juicio sea impredecible. Grandes competidores como Google o Amazon han superado investigaciones similares, pero hasta la fecha ninguna había puesto en juego la venta obligatoria de activos estratégicos.

¿Te imaginas Instagram como una empresa independiente de nuevo? La idea parece descabellada, pero podría convertirse en realidad si las autoridades consideran que la separación fomenta la competencia y beneficia a los usuarios.

¿Qué pasará si la FTC obliga a vender WhatsApp e Instagram?

La decisión final afectará, sin duda, a millones de personas que utilizan estas aplicaciones a diario para comunicarse, compartir contenido y promocionar sus negocios. Para las empresas locales que se apoyan en Instagram y WhatsApp, una reestructuración podría suponer cambios en la publicidad y en el alcance de sus mensajes.

La FTC sostiene que esta medida reforzaría la libre competencia, mientras que Meta alega que una venta forzosa solo frenaría la innovación. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez, y el futuro de Facebook o de su metamorfosis pende de un hilo. ¿Será este el fin definitivo del viejo Facebook? Pronto lo sabremos.