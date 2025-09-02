Adiós problemas con la ITV: Mercadona tiene el producto estrella que deja los faros opacos del coche como nuevos

Si tus faros han perdido brillo y parecen siempre empañados, te suena el problema. Entre el sol, la lluvia y los lavados de prisa, acaban mate y pasar la ITV se complica más de la cuenta. En su perfil oficial de Instagram, Cris Simón (@lafregonadecris) comparte trucos sencillos para mimar el coche sin grandes historias. Arranca con un top 5 de productos de Mercadona para dejarlo como nuevo. Entre esas ideas, destaca un algodón mágico para devolver la claridad a los faros. Y, además, propone un apaño rápido para el parabrisas: alcohol perfumado del 70%.

¿Cuál es el producto de Mercadona que deja los faros del coche como nuevos?

El consejo estrella gira en torno a un algodón mágico para limpiar los faros. Según explica en Instagram, es la opción recomendada si tienes problemas para pasar la ITV y quieres dejar las ópticas como nuevas, sin complicarte la vida.

Elemento citado Uso indicado Resultado esperado Algodón mágico Limpiar los faros del coche Dejarlos completamente impolutos Alcohol perfumado del 70% Descongelar el parabrisas sin rascar Conducir con total seguridad

De hecho, subraya que la diferencia al usar el algodón mágico es muy notable y acompaña el vídeo con un antes y un después en dos imágenes como prueba final.

¿Qué otros trucos enseña el vídeo para limpiar el coche?

Además del truco para los faros, el vídeo recoge hasta cuatro consejos más para que el vehículo reluzca. El primero va directo al parabrisas: si se ha vuelto a congelar, nada de rascar, mejor echar alcohol perfumado del 70% y salir a conducir con total seguridad.

Por tanto, la idea es resolver el típico apuro de primera hora sin forzar el cristal ni perder tiempo. Un gesto de andar por casa que suma cuando el coche necesita buena presencia.

¿Cómo aplicar estos consejos y no liarte con la ITV?

La lógica es sencilla: faros bien limpios y un parabrisas listo en minutos, todo con lo que aparece en el vídeo de Cris Simón. A partir de ahí, lo esencial queda en dos movimientos básicos.

Faros: usar un algodón mágico para limpiarlos hasta dejarlos como nuevos.

Parabrisas: si está congelado, no rascar; echar alcohol perfumado del 70% y conducir con total seguridad.

Con estos pasos, el coche gana en presencia y, en consecuencia, la recomendación apunta a facilitar un certificado positivo en la ITV gracias a faros claros y buena visibilidad. Todo, según lo mostrado por @lafregonadecris en Instagram España.