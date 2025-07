Adiós a las tarjetas del banco: la nueva actualización de los cajeros automáticos en España permite retirar dinero de esta forma

La banca incorpora la comunicación de corto alcance para retirar efectivo sin tarjeta, una opción igual de segura que exige vigilar el smartphone.

El efectivo no desaparece, pero la forma de conseguirlo cambia. Diversas entidades bancarias han empezado a implementar en sus cajeros automáticos la tecnología NFC (Near Field Communication), que permite retirar dinero acercando el móvil (o incluso un reloj inteligente) al lector contactless. ¿La gran ventaja? Ya no es necesario introducir la tarjeta física, aunque el usuario deberá estar más pendiente de su teléfono y protegerlo ante cualquier robo o pérdida.

Quiénes pueden aprovechar la nueva tecnología NFC en los cajeros automáticos de España y por qué les conviene hacerlo

En principio, cualquier cliente cuyo banco haya activado la actualización puede beneficiarse de inmediato. Basta con que el dispositivo cuente con chip NFC y que la tarjeta se encuentre digitalizada en la app del banco o en un monedero virtual tipo Google Wallet. Para las personas que olvidan la cartera, viajan ligeros de equipaje o simplemente prefieren minimizar el contacto físico con la máquina, esta modalidad supone un salto de comodidad. Además, sigue vigente el sistema tradicional con tarjeta, por lo que nadie queda excluido.

Antes de lanzarte a probar, vale la pena repasar el proceso:

Abre la aplicación donde tengas tu tarjeta (app bancaria o cartera digital).

Activa el NFC en los ajustes de tu teléfono; algunos modelos antiguos aún no lo permiten.

Acerca el móvil al lector contactless del cajero y mantenlo unos segundos hasta que la pantalla lo reconozca.

Introduce tu PIN como harías con la tarjeta física y opera con normalidad.

Como ves, el procedimiento apenas cambia: el factor clave es sustituir la tarjeta por el dispositivo. Eso sí, si eres de los que pierde el móvil con facilidad… ¡Guárdalo bien!

Antes de la primera operación, conviene comprobar que cumples los mínimos técnicos y de seguridad. En la siguiente tabla se resumen los elementos esenciales y la razón de cada uno:

Elemento imprescindible Motivo por el que se exige Smartphone con chip NFC Permite la comunicación de corto alcance con el lector Tarjeta digitalizada en app Autoriza la operación sin plástico físico PIN de la tarjeta Verifica la identidad del titular en el cajero Bloqueo de pantalla activo Añade una capa de seguridad en caso de pérdida

Si tu teléfono carece de NFC o no has integrado la tarjeta en la aplicación, seguirás obligado a insertar el plástico en la ranura. Por tanto, la actualización no elimina el método anterior; simplemente lo complementa.

Consejos de seguridad para evitar sustos al usar NFC en los cajeros automáticos de tu banco y mantener tu dinero a salvo

Aunque la operativa NFC se considera tan segura como la tradicional, el riesgo se traslada al dispositivo móvil. De ahí que los expertos recomienden mantener siempre activados los sistemas de bloqueo biométrico o por código y, en caso de robo, cancelar las tarjetas de forma inmediata desde la banca online o llamando al número de emergencia de la entidad. Por otro lado, es aconsejable desactivar el NFC cuando no se use para minimizar lecturas no autorizadas.

En definitiva, la llegada del NFC a los cajeros españoles representa un paso más en la digitalización de los servicios bancarios. Facilita la retirada de efectivo, reduce el contacto físico y mantiene intactas las medidas de seguridad, siempre que el usuario adopte buenas prácticas. ¿Te sumarás a esta nueva forma de sacar dinero o prefieres seguir confiando en la tarjeta de toda la vida?