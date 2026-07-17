Las Tartas de Julita inaugura en Alicante un nuevo local donde se podrá ver cómo se elaboran sus tartas y con porciones gratis

La marca alicantina inaugura este viernes 17 de julio, a las 20:00 horas, un establecimiento de 140 metros cuadrados en la calle de las Setas. El estreno incluirá sabores a 3,50 euros, música y actividades para los asistentes.

Las Tartas de Julita abre en Alicante su establecimiento número 19, situado en la calle San Francisco, 62. La firma creada por Julia Sala regresa al lugar donde nació con un concepto que combina la venta de tartas de queso artesanales con la elaboración a la vista del público, el diseño y el arte.

La inauguración de Las Tartas de Julita tendrá porciones gratis y sabores a 3,50 euros

La apertura se celebrará desde las 20:00 horas con una fiesta en la popular calle de las Setas. La programación incluye zancudos, charanga y distintas acciones para el público, además de horchata y abanicos gratuitos.

Cada una de las primeras 100 compras recibirá una porción de tarta sin coste. Durante la jornada también se ofrecerán tres sabores seleccionados por 3,50 euros la porción, una promoción limitada al estreno del nuevo establecimiento.

El nuevo local de Alicante permitirá ver cómo se elaboran las tartas

La tienda ocupa 140 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, aunque la atención al público se concentrará en la planta baja. Su elemento más destacado será un obrador completamente abierto y visible desde el exterior, siguiendo el modelo implantado por la marca en Chueca, Madrid.

Quienes pasen por la calle San Francisco podrán contemplar cómo se hornean, preparan y terminan las tartas que se ponen a la venta cada día.

El diseño incorpora asimismo un gran espejo orientado hacia la calle, pensado para que los clientes puedan fotografiar su visita y compartir la imagen en redes sociales.

Las obras de Laura Sala formarán parte de la decoración del establecimiento

El arte tendrá presencia propia dentro de la tienda. Varios cuadros de Laura Sala se integrarán en la decoración y convertirán el local en un escaparate permanente para su obra.

La empresa amplía así el formato de sus establecimientos con una propuesta vinculada a la gastronomía, la imagen y la creación artística.

La apertura posee además un valor especial para Julia Sala. Hace menos de cinco años comenzó a elaborar sus primeras tartas en el restaurante familiar de sus padres y ahora vuelve a Alicante con la última tienda que la empresa prevé abrir en la capital antes de continuar su crecimiento en otras ciudades españolas.

Las Tartas de Julita alcanzará 20 establecimientos con su próxima apertura en Salamanca

Con el nuevo punto de venta, la compañía suma siete tiendas propias y doce franquicias. Su expansión se apoya también en una comunidad digital de más de 160.000 seguidores y en una carta que supera los 100 sabores en rotación.

Cada semana se mantienen cuatro variedades fijas, mientras que las restantes cambian y se anuncian los domingos a través de las redes sociales.

Salamanca será la siguiente ciudad en incorporarse a la red. La apertura de su primer establecimiento allí elevará a 20 el número de tiendas de Las Tartas de Julita durante este verano.