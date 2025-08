Una odontóloga viraliza el truco definitivo para que el café no estropee tu sonrisa: “Así te vas a asegurar de que no se manchen”

En cuanto abrimos los ojos, muchos activamos el piloto automático y preparamos la cafetera. Ese primer sorbo nos pone en marcha, nos despierta y, de paso, nos regala un momento de paz antes de sumergirnos en correos y reuniones. Sin embargo, lo que pocos mencionan mientras presumen de «latte art» en redes sociales es el pequeño “peaje” que pagamos en forma de manchas dentales. Sí, esa pátina marroncilla que, con el tiempo, apaga la blancura de la sonrisa.

La buena noticia es que no hay que renunciar al espresso: basta con un gesto facilísimo. Te contamos el porqué del problema y, sobre todo, la solución exprés para seguir disfrutando del café sin que tus dientes se resientan.

¿Por qué tu café matutino oscurece el esmalte dental?

El café es capaz de colarse en prácticamente cualquier rutina diaria y en más de una forma.

Espresso. Capuchino. Americano. Café con leche. Café bombón.

Estas cinco variantes, y todas las que quieras imaginar, comparten un enemigo común para la estética dental: los taninos, compuestos con propiedades antioxidantes que, paradójicamente, se adhieren al esmalte y lo tiñen. Desde la clínica Prunus Dental advierten que estos taninos “provocan cambios en el tono original de los dientes cuando se adhieren al esmalte”, un efecto que se agrava si el consumo es diario y prolongado. Además, la acidez natural del café puede erosionar ligeramente la superficie dental, dejando el terreno todavía más preparado para las temidas manchas.

¿Cómo mantener la sonrisa intacta sin renunciar al café?

La doctora Valentina Elverdin, odontóloga y ortodoncista, lo tiene claro y lo explica sin rodeos en TikTok: «Una vez que lo termines, te enjuagas con agua y listo». No hay trucos milagrosos ni productos carísimos; solo un vaso de agua del grifo y medio minuto de tu tiempo. Ese enjuague arrastra los restos de café antes de que los pigmentos se instalen a largo plazo en la dentadura.

A continuación encontrarás, en formato relámpago, el problema y su remedio:

Problema Solución al instante Manchas en el esmalte tras tomar café Enjuagarse la boca con agua nada más acabar la taza

Con este sencillo gesto, los residuos no tienen tiempo de fijarse y el esmalte mantiene su color natural. Por lo tanto, si eres de los que no perdona su capuchino de media tarde, incorpora el enjuague de agua a tu ritual: tu sonrisa seguirá brillando y no tendrás que negociar con tu barista interior.