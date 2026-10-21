Santander ofrece un curso gratuito de Excel de 8 horas con certificado y sin necesidad de ser cliente

La inscripción está abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. El curso gratuito de Excel entrega un certificado de finalización sin carácter oficial.

Santander Open Academy mantiene abierto su curso gratuito de Excel, con ocho horas lectivas y acceso directo tras registrarse. La ficha oficial sitúa el cierre el 31 de diciembre de 2026 y permite avanzar sin horarios fijos. La formación abarca del nivel básico al intermedio e incluye un certificado de finalización. Antes de apuntarse, hay dos aspectos que interesa distinguir: qué acredita ese documento y cómo practicar con el programa sin contratar una suscripción.

Quién puede acceder al curso gratuito de Excel

La propuesta admite a mayores de 16 años residentes en cualquier país, por lo que también está disponible desde España. No exige ser cliente del banco ni disponer de una titulación. Tampoco aparece limitada a personas desempleadas o estudiantes universitarios. La ficha no exige acreditar experiencia laboral previa. Esto facilita utilizarla tanto para empezar a manejar hojas de cálculo como para reforzar conocimientos mientras se trabaja o estudia.

Las plazas son ilimitadas, una diferencia respecto a las convocatorias de Santander que seleccionan candidatos y comunican posteriormente la concesión. En este curso no hay que competir por una beca ni esperar una resolución de admisión. Al comparar esta opción con los cursos gratuitos de Fundae, deben examinarse las condiciones de cada programa. Que una formación sea gratuita no determina por sí solo quién puede matricularse, cómo se accede o qué documento se obtiene al terminar.

El certificado exige una prueba y no equivale a un título oficial

Las condiciones generales de Santander Open Academy añaden detalles que la ficha del curso no desarrolla. Para solicitar el certificado hay que completar los contenidos y acertar al menos el 70 % de la autoevaluación. La prueba puede repetirse. Después, la plataforma permite pedir el documento, cuya emisión anuncia en un plazo de una hora. Si algún módulo figura incompleto, puede quedar un vídeo, un desplegable o una pregunta pendiente de revisar.

El justificante acredita haber terminado la formación, pero no concede créditos académicos ni constituye una certificación oficial. Incluye el nombre del participante, el curso, las horas y la entidad emisora, Santander Open Academy. Puede incorporarse al currículum como formación complementaria. Una forma precisa de presentarlo sería indicar la materia, el nivel y la duración, evitando atribuirle una homologación inexistente. Esta distinción permite valorar el curso por sus contenidos y describir correctamente lo aprendido ante una empresa.

Qué se aprende y cómo practicar con Excel sin pagar una suscripción

El temario anunciado incluye fórmulas, funciones y tablas dinámicas para realizar cálculos y gestionar datos. Un ejercicio propio podría consistir en ordenar gastos por categorías, calcular totales y resumir resultados por meses con sus propios datos. Este ejemplo ilustra una aplicación posible; no forma parte de un ejercicio oficial confirmado. El alcance declarado es básico e intermedio. Está disponible en español, inglés, portugués, alemán y polaco. Para elegir posteriores itinerarios de formación en análisis de datos, resulta útil identificar qué tareas se dominan y cuáles requieren más aprendizaje.

La gratuidad de la formación no permite deducir que incluya una licencia de escritorio de Excel: la ficha no anuncia esa prestación. Microsoft sí ofrece Excel para la web gratuitamente con una cuenta, una alternativa para practicar desde el navegador. Los archivos se guardan en OneDrive, y la cuenta gratuita dispone de 5 GB de almacenamiento. El registro en Santander no sustituye el de Microsoft, ya que la herramienta de cálculo y la formación pertenecen a servicios distintos. No debe darse por garantizado que todas las funciones o pantallas coincidan con las utilizadas durante las lecciones.

Cómo inscribirse y organizar las ocho horas de formación

Para comenzar, hay que crear una cuenta en Santander Open Academy, validar el correo electrónico y acceder al curso. Quien ya tenga usuario puede iniciar sesión. El catálogo de acceso directo explica que la formación comienza sin esperar una fecha común para todos los alumnos. La carga anunciada permite una planificación sencilla: ocho sesiones de una hora o dieciséis de media hora. Son repartos orientativos, a los que cada participante puede añadir tiempo de práctica y repaso.

Se necesita un dispositivo conectado a internet y un navegador actualizado. Aunque se admite móvil o tableta, Santander recomienda utilizar un ordenador; los contenidos no se descargan para consultarlos sin conexión. El cierre publicado tampoco garantiza conservar el acceso después de diciembre. Por eso, resulta más prudente organizar el estudio dentro del periodo anunciado que dejarlo para el último día.

La inscripción y las condiciones vigentes pueden consultarse en la ficha oficial del curso.