Un hostelero denuncia un intento de sinpa con un vídeo manipulado para no pagar la cena

El restaurador asegura que le amenazaron con publicar imágenes de insectos. La pareja terminó pagando cuando anunció que llamaría a la policía.

Un hostelero de Galicia asegura que una pareja intentó hacer un sinpa con un vídeo que él atribuye a la inteligencia artificial. Según su versión, los clientes alegaron problemas con la comida, pero terminaron pagando tras anunciar que llamaría a la policía. La historia fue recogida el 17 de agosto de 2026, sin precisar cuándo ocurrió la cena. El testimonio pone el foco en las estafas digitales, aunque no aporta una verificación independiente del vídeo.

El intento de sinpa empezó al terminar la cena

El restaurador, que permanece en el anonimato, explica que dos comensales ingleses pidieron mariscos, pescados y carnes para compartir. También eligieron uno de los vinos más caros de la carta. Cuando estaban degustando el último plato, avisaron al camarero y le enseñaron una grabación. En ella, según este testimonio, aparecían bichos negros moviéndose sobre un mantel con el nombre y el logotipo del establecimiento.

Los clientes se negaron a abonar la cuenta y amenazaron con publicar las imágenes en redes sociales, siempre según el hostelero. Este pidió que le enviaran el archivo a su móvil para poder examinarlo, pero la pareja rechazó hacerlo. Después anunció que llamaría a la policía. «A malas acaban pagando y yéndose del restaurante», relata. El desenlace descrito es un intento de impago, no una cena que quedara sin cobrar.

Lo que cuenta el hostelero y lo que no está acreditado

La información disponible no identifica el local ni aporta la grabación original o un análisis técnico que demuestre su manipulación. Tampoco permite afirmar que la policía acudiera al restaurante: el relato solo menciona el anuncio de llamar. Que el empresario sospeche de la IA no demuestra, por sí solo, cómo se creó el vídeo. Además, este testimonio aislado no permite medir cuántos establecimientos sufren situaciones parecidas ni acreditar que estén aumentando.

El caso recuerda el presunto impago de 4.171,68 euros en un hotel de Cambrils, difundido en 2025. En aquel relato, dos turistas habrían presentado un justificante de transferencia manipulado para simular que ya habían pagado. El mecanismo guarda relación con las falsas confirmaciones de pago, pero es distinto al descrito en Galicia. Una situación busca aparentar un ingreso; la otra utiliza una queja sobre el servicio. No se conoce el importe de la cena gallega.

Qué recomienda revisar el INCIBE ante un vídeo sospechoso

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconseja comprobar la procedencia del contenido y buscar información que permita contrastarlo. También recomienda observar movimientos poco naturales o detalles que no encajan. En imágenes, menciona las sombras, la iluminación y elementos del fondo. En las grabaciones con personas, propone fijarse en los parpadeos y en posibles incongruencias entre el rostro y el cuerpo. Son orientaciones generales de su material preventivo, no conclusiones sobre esta cena ni una certificación de que el vídeo sea falso.

Al trasladar esos consejos a una mesa de restaurante, resulta más útil fijarse en el mantel y los objetos que buscar anomalías faciales. Por ejemplo, comprobar si las formas o las sombras cambian de manera incoherente durante la reproducción. Las pautas sobre parpadeos no sirven cuando no aparecen rostros. Esta aplicación requiere prudencia: una anomalía visual puede justificar más comprobaciones, pero no basta para atribuir el contenido a la IA. Tampoco encontrar una imagen aparentemente coherente resuelve por sí solo su autenticidad.

Cómo pedir ayuda si una reclamación incluye amenazas

Una respuesta prudente consiste en separar la queja sobre la comida de la comprobación del archivo que la acompaña. Solicitar una copia, conservar los mensajes recibidos y anotar qué se reclama permite reunir información para su revisión. Eso no equivale a resolver quién tiene razón ni a considerar falsas todas las reclamaciones. El INCIBE recomienda recopilar evidencias en sus avisos sobre fraudes. También ofrece información sobre cómo denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando se ha sufrido un posible delito.

Los hosteleros también pueden acudir al servicio 017 del INCIBE. Es gratuito, confidencial y atiende todos los días, de 8:00 a 23:00, a ciudadanos, empresas y profesionales. Además del teléfono, dispone de atención por WhatsApp en el 900 116 117 y por Telegram mediante @INCIBE017. Ofrece orientación especializada para aclarar dudas sobre posibles incidentes de ciberseguridad. Pedir ese asesoramiento no es lo mismo que presentar una denuncia policial. Son vías distintas: una ayuda a valorar cómo actuar y la otra permite