Un caballo de bronce de 1,90 metros de alto parece flotar en pleno corazón de Madrid: solo apoya una pezuña sobre el pedestal

El caballo de la plaza del Carmen forma un conjunto de 6,30 metros con su pedestal. La inauguración llega tras su instalación en julio.

El caballo de la plaza del Carmen ya tiene inauguración oficial. El 14 de octubre de 2026 se presentó El rumor de la discordia, de Gonzalo Lebrija, según la cobertura de Telemadrid. Thompson Madrid confirma su colaboración con la galería Travesía Cuatro. La obra alcanza 6,30 metros contando el pedestal y está situada frente al hotel, en pleno centro. Sin embargo, ya estaba instalada en julio, una diferencia importante para entender qué se ha estrenado realmente este mes.

Cuánto mide el caballo de la plaza del Carmen y cómo se sostiene

La altura anunciada corresponde a toda la composición. El pedestal de hormigón mide 4,40 metros y la figura del caballo, 1,90 metros de alto por 2,50 de largo. Son las dimensiones publicadas por El País al explicar el proyecto. La suma permite contextualizar los 6,30 metros: aproximadamente el 70 % de esa altura pertenece a la base. El animal mantiene una escala natural, aunque su posición elevada y desplazada provoca una impresión mucho más monumental.

El efecto de suspensión tiene una explicación estructural. Lebrija detalló a El Español que el revestimiento de bronce oculta una estructura de acero conectada con un contrapeso dentro del pedestal. La pata que soporta la pieza también incorpora acero macizo. La altura tuvo que considerar el paso de vehículos de bomberos. Esta integración del arte en lugares cotidianos aparece también en la reforma de Madrid Sur. Su proyecto incorpora un mural y esculturas en los nuevos espacios.

Un monumento sin jinete que habla de la incertidumbre

La figura lleva bridas, pero carece de jinete, silla y riendas. Tampoco ocupa el centro del pedestal: queda situada en un extremo, con gran parte del cuerpo proyectada hacia fuera. Esa composición permite reconocer el lenguaje del monumento ecuestre, mientras desplaza la atención hacia el propio animal. Según explicó Lebrija durante la presentación recogida por elDiario.es, su propuesta aborda la incertidumbre del futuro y la vulnerabilidad humana. La aparente inestabilidad forma parte del mensaje que recibe el espectador.

El título procede de una inscripción del Teatro Degollado, en Guadalajara, la ciudad mexicana donde vive y trabaja el artista. Esa referencia vincula la pieza madrileña con su entorno creativo. Lebrija desarrolla su trabajo mediante fotografía, vídeo y escultura, según la biografía de Travesía Cuatro. La galería documenta otros proyectos públicos suyos en México, Estados Unidos y Francia. Entre ellos figura Condición Suspendida, instalada en Zapopan, que también pertenece a su investigación sobre el tiempo y la suspensión.

Una cesión de 15 años con antecedentes municipales desde 2021

El Ayuntamiento ya recogía la futura incorporación de la obra en la documentación de Patrimonio Cultural correspondiente a 2021. Allí aparece como una escultura cedida en comodato por la empresa que remodelaba el hotel. La cesión se ha anunciado por 15 años, con posibilidad de prórroga, según la crónica de la presentación publicada por elDiario.es. La agenda municipal también registra una reunión sobre su instalación el 26 de enero de 2026. Participaron representantes de Patrimonio Cultural, Infraestructuras y el distrito Centro.

El comodato tiene una consecuencia concreta: quien presta la obra conserva su propiedad. Los artículos 1740 y 1741 del Código Civil regulan esta cesión gratuita de uso durante un tiempo, con devolución posterior. Por tanto, su exposición en una plaza pública no equivale a una adquisición municipal definitiva. La cronología también separa dos momentos. ElDiario.es informó de su colocación el 8 de julio de 2026. La inauguración oficial llegó el 14 de octubre, documentada por Telemadrid y el promotor.

Dónde verla y qué otras obras reúne la plaza

La escultura puede contemplarse desde la plaza del Carmen, junto al hotel Thompson y entre Gran Vía y la Puerta del Sol. Su ubicación exterior permite incorporarla a un paseo por el centro sin entrar en el establecimiento. Para observar el efecto de suspensión, interesa rodear el pedestal y comprobar cómo cambia el apoyo visible según el ángulo. Quienes quieran ampliar el recorrido cultural también pueden conocer la recuperación de Los Gabrieles, vinculada al patrimonio cerámico del Barrio de las Letras.

La visita permite reconocer otras actuaciones anteriores en el mismo espacio. El Ayuntamiento informó el 16 de junio de 2025 del traslado a esta plaza del Monumento al Bombero, de José Miguel Utande. El homenaje recuerda a un cuerpo especialmente ligado al incendio de los Almacenes Arias, donde murieron diez bomberos en 1987. La comunicación municipal detallaba además una plaza ya remodelada, con fuente, vegetación, bancos y juegos infantiles. Ese antecedente sitúa la nueva escultura dentro de una transformación urbana más amplia.