Ainoa, agricultora, prefiere dar sus pepinos a las cabras antes que venderlos casi regalados

La agricultora denuncia que los bajos precios y el aumento de los costes están poniendo contra las cuerdas la rentabilidad del campo. Su mensaje refleja el malestar de muchos productores que aseguran que trabajar la tierra cada vez compensa menos.

La agricultura sigue siendo una actividad clave para la economía española y para muchas zonas rurales, pero atraviesa un momento complicado. El incremento de los gastos, la burocracia, la presión de los mercados y la competencia de otros países han encendido las alarmas entre quienes viven del campo.

Los bajos precios del pepino golpean la rentabilidad de los agricultores españoles

Ainoa, una agricultora española, ha mostrado en sus redes sociales la situación que viven muchos profesionales del sector cuando el precio que reciben por sus productos no cubre ni siquiera los costes de producción. ¿Qué puede hacer un agricultor cuando vender su cosecha apenas le deja margen?

En uno de sus vídeos recientes, la joven explica su indignación tras conocer el precio al que se estaban pagando los pepinos. “Pues como los pepinos los están poniendo a 10 céntimos, para que se los coman ellos, prefiero que se los coman mis cabras”, asegura mientras enseña parte de su cosecha. Otras agriculturas hasta prefieren tirar los tomates tal como está la situación.

Su frase resume, de forma directa, el enfado de quienes sienten que el esfuerzo de meses queda reducido a un precio que consideran insuficiente. Vamos, que no es para menos.

Ainoa denuncia que producir ya no compensa cuando los costes siguen subiendo

La agricultora insiste en que detrás de cada campaña hay inversión, trabajo y sacrificio. Sin embargo, según denuncia, ese esfuerzo no siempre se ve reflejado en el precio que terminan recibiendo los productores.

La situación se produce en un contexto marcado por el aumento del precio de los fertilizantes y por la preocupación del sector ante la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur este 2026.

Situación denunciada por Ainoa Consecuencia para el agricultor Pepinos pagados a 10 céntimos La venta no compensa el esfuerzo realizado Subida de costes y fertilizantes Aumenta la dificultad para mantener la explotación Presión de los mercados Crece la incertidumbre sobre la rentabilidad Competencia de otros países Se teme por la viabilidad del modelo agrícola tradicional

Esta realidad, según refleja Ainoa, está generando frustración entre agricultores y ganaderos que dependen directamente de su explotación para vivir.

Qué reclama el campo para poder seguir trabajando sin vender a pérdidas

Ainoa deja claro que su decisión no responde a un capricho, sino a una forma de protesta ante un sistema que, según denuncia, no valora suficientemente el trabajo del agricultor. “Prefiero que alimenten a mis cabras antes que regalar el esfuerzo de toda una campaña a los almacenes”, añade.

La joven resume su mensaje en una idea muy clara: el campo necesita respeto y rentabilidad para poder seguir adelante. Entre los problemas que señala el sector se encuentran:

El bajo precio que reciben por sus productos.

El aumento de los gastos necesarios para producir.

La presión de la burocracia y de los mercados.

La incertidumbre ante la competencia exterior.

Por lo tanto, su denuncia no se queda solo en el caso de los pepinos. También pone sobre la mesa una preocupación más amplia: la viabilidad del modelo agrícola tradicional en España. “La rentabilidad del agricultor no es un juego. Respeto por nuestro trabajo”, sentencia Ainoa en el vídeo, una frase con la que busca visibilizar una realidad que cada vez denuncian más profesionales del campo.