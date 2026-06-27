Si el aire acondicionado de tu coche enfría poco, estos son los elementos que debes revisar cuanto antes

Con la llegada del calor, revisar el aire acondicionado del coche ayuda a viajar con más seguridad, reducir la fatiga y evitar reparaciones costosas. El filtro del habitáculo, la carga de gas y la limpieza del circuito son los puntos principales que deben controlarse antes de salir de viaje.

El verano trae altas temperaturas, desplazamientos largos y más horas al volante. Por eso, tener el aire acondicionado del coche en buen estado no es solo una cuestión de comodidad. La DGT advierte de que conducir con calor reduce la atención, aumenta el cansancio e incrementa el riesgo de accidente hasta un 20%, por lo que recomienda mantener el interior del vehículo entre 21 y 23 grados.

Revisar el filtro del habitáculo ayuda a que el aire acondicionado enfríe mejor

Uno de los primeros elementos que hay que comprobar es el filtro del habitáculo. Su función es retener polvo, polen, partículas contaminantes y suciedad del exterior para que el aire que entra en el coche sea más limpio.

Cuando este filtro está saturado, el aire puede salir con menos fuerza, hacerlo de forma irregular o generar malos olores. También obliga al sistema de climatización a trabajar más, lo que puede afectar al rendimiento del aire acondicionado justo cuando más se necesita.

Lo recomendable es sustituirlo una vez al año o cada 12.000 o 20.000 kilómetros, según el uso del vehículo y las indicaciones del fabricante. Es una operación sencilla y económica, pero muy importante antes de iniciar viajes largos en verano.

Cuándo recargar el gas del aire acondicionado del coche en verano

Si el aire acondicionado no enfría o tarda demasiado en bajar la temperatura del habitáculo, puede haber falta de gas refrigerante. También puede deberse a una fuga en el circuito, a canalizaciones dañadas, al evaporador, al compresor o a un filtro muy sucio.

La recarga del aire acondicionado suele realizarse cada dos años, aunque no debe hacerse de forma repetida sin comprobar el motivo de la pérdida. Si el sistema necesita gas con mucha frecuencia, lo más probable es que exista una fuga que debe localizarse antes de volver a cargarlo.

En automoción, los refrigerantes más habituales son el R134a en vehículos más antiguos y el R1234yf en modelos más recientes. La normativa europea limita el uso de gases con mayor potencial de calentamiento global en nuevos vehículos, por lo que no se debe mezclar ni sustituir un refrigerante por otro sin respetar la homologación del coche.

La recarga debe hacerse en un taller con maquinaria específica. El proceso incluye vaciar el circuito, crear vacío, comprobar posibles fugas, introducir contraste si es necesario y cargar la cantidad exacta de refrigerante. Manipular estos gases sin medios adecuados puede provocar daños en la piel, los ojos o el propio sistema de climatización.

Limpiar el circuito y evitar malos hábitos al usar la climatización

Otro problema frecuente en verano es el mal olor al encender el aire acondicionado. Suele aparecer por la acumulación de humedad, bacterias y hongos en el sistema de ventilación, especialmente en conductos, rejillas y zona del filtro.

Para solucionarlo se pueden utilizar productos desinfectantes específicos en spray o espuma, aunque si el olor persiste lo adecuado es acudir a un taller. También es recomendable activar el aire acondicionado durante unos minutos incluso fuera del verano para mantener lubricados los componentes y reducir averías.

Antes de circular, ayuda abrir puertas o ventanillas durante unos minutos para expulsar el aire caliente acumulado. Después, ya con el coche en marcha, se puede activar el aire acondicionado y ajustar la temperatura de forma progresiva. Ponerlo al máximo durante mucho tiempo no siempre enfría antes y puede aumentar el esfuerzo del sistema.

También hay que comprobar fusibles, ventiladores, compresor y condensador cuando el aire no sale frío, no circula con fuerza o el sistema deja de funcionar por completo. Detectar estos fallos a tiempo evita averías más caras y mejora la seguridad en carretera.