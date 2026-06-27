El refugio de montaña con agua fría que vuelve a ser uno de los planes favoritos del verano: abre todos los días de 10:00 a 20:00 horas hasta el 30 de agosto

La Piscina Natural de Las Berceas, en Cercedilla, ya está abierta y funcionará hasta el 30 de agosto. El recinto abre todos los días de 10:00 a 20:00 horas y mantiene la compra online obligatoria para fines de semana y festivos.

La llegada del calor vuelve a colocar a Las Berceas entre los planes más buscados por los madrileños. Situado en el Valle de la Fuenfría, el complejo cuenta con 30 hectáreas, merenderos, vestuarios, duchas, aseos, bar, enfermería, zona de césped y dos grandes piscinas rodeadas de pinos silvestres.

Horario de Las Berceas 2026 y compra de entradas para bañarse

El Ayuntamiento de Cercedilla fija el periodo de apertura del 19 de junio al 30 de agosto. El horario será de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Para los fines de semana y festivos, la compra online es obligatoria, ya que no habrá venta de entradas en taquilla esos días.

La entrada permite acceder al recinto, pero no reserva aparcamiento. Este dato afecta especialmente a quienes viajen en coche, ya que Las Berceas se ubica en un espacio natural protegido y las plazas cercanas son limitadas.

Precios de la piscina natural de Cercedilla para adultos y familias

Las tarifas generales para no abonados son de 9 euros para adultos de 14 a 64 años en días laborables y 12 euros en sábados, domingos y festivos. Para menores de 5 a 13 años, mayores de 65 y personas con discapacidad acreditada del 33% al 64%, el precio es de 5 euros entre semana y 7 euros en fines de semana y festivos.

También hay descuento del 50% los días laborables a partir de las 17:00 horas para no abonados. Los bonos de 10 entradas cuestan 65 euros para adultos y 45 euros para niños y mayores de 65, solo válidos en días laborables.

Los menores de 5 años no pagan entrada. Las personas con discapacidad igual o superior al 65% también están exentas y, si necesitan acompañante, este podrá acceder sin coste. Para abonados, la tarifa es de 2,50 euros en adultos y 1,50 euros para niños y mayores de 65.

Cómo llegar desde Madrid a Las Berceas y reservar aparcamiento

Las piscinas están dentro del Área Recreativa de Las Dehesas, en la carretera de la Fuenfría, M-966, kilómetro 3,9. El aparcamiento de Las Dehesas cuenta con 240 plazas y requiere reserva previa cuando se quiera acceder en coche. La compra de la entrada no garantiza plaza.

El Ayuntamiento ofrece autobuses gratuitos durante fines de semana y festivos de junio, julio y agosto desde el casco urbano de Cercedilla, donde hay aparcamientos gratuitos para más de 400 vehículos. También paran en la carretera de Las Dehesas, a 500 metros de la estación de Cercanías.

Como alternativa, la línea urbana de Cercedilla deja en el Centro de Visitantes del Valle de la Fuenfría, a unos 10 minutos a pie de Las Berceas. Aunque se conocen como piscinas naturales, el agua procede de varios arroyos y está clorada, según indica el Ayuntamiento.