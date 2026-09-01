Septiembre es el mes ideal para plantar estas siete flores que resisten el frío y alegran el jardín en invierno

Pensamientos, ciclámenes y prímulas están entre las especies que pueden arraigar durante el otoño y florecer con la llegada del frío. La respuesta dependerá del clima local, la variedad y la protección frente a las heladas.

Septiembre abre una ventana favorable para renovar macetas y parterres con especies de temporada fría. El suelo conserva parte del calor estival, mientras las temperaturas suelen moderarse y las lluvias pueden aumentar. Esa combinación facilita que las raíces se establezcan antes del invierno. La selección reúne pensamientos, ciclámenes, prímulas, margaritas de invierno, caléndulas, alhelíes y bocas de dragón. Su rendimiento dependerá del clima, la exposición y la intensidad de las heladas.

Por qué septiembre favorece el arraigo de las flores de invierno

El final del verano reduce el estrés causado por el calor intenso y permite trabajar un suelo todavía templado. Con humedad suficiente, las raíces pueden crecer antes de que lleguen las temperaturas más bajas. Las guías de extensión agrícola para climas mediterráneos también sitúan septiembre entre los meses apropiados para numerosas flores de temporada fría. Antes de modificar el riego, resulta útil reconocer el estrés hídrico de las plantas tras los meses más calurosos.

La fecha no funciona igual en todos los jardines. En zonas de invierno suave, muchas especies pueden permanecer al aire libre durante buena parte de la estación. En áreas con heladas frecuentes, necesitarán un rincón resguardado, protección puntual o una plantación algo más tardía. También importa si se utilizan semillas, plantas jóvenes o ejemplares ya formados. El calendario del vivero y las indicaciones de cada variedad deben completar la recomendación general.

Pensamientos, ciclámenes y prímulas para los primeros meses fríos

Los pensamientos son una de las opciones más conocidas para aportar color desde finales del otoño. Toleran temperaturas bajas y ofrecen flores en numerosos tonos, desde amarillos y blancos hasta violetas intensos. Funcionan bien en macetas, jardineras y bordes, siempre que el sustrato drene correctamente. Una ubicación luminosa ayuda a mantener una floración más compacta. La retirada de flores marchitas puede favorecer la aparición de nuevos capullos durante la temporada.

Los ciclámenes aportan flores blancas, rosas, rojas o moradas y destacan en entradas, terrazas y patios protegidos. Las prímulas cumplen una función parecida cuando otras plantas reducen su actividad. Ambas agradecen temperaturas frescas, pero sus necesidades de luz y protección pueden cambiar según la variedad. El ciclamen suele preferir ambientes frescos sin exceso de agua. Las prímulas necesitan humedad regular, aunque nunca un sustrato permanentemente encharcado.

Margaritas, caléndulas, alhelíes y bocas de dragón completan la selección

La Bellis perennis, conocida como margarita de invierno, produce pequeñas flores blancas, rosas o rojizas. Puede soportar episodios de frío moderado y encaja en borduras bajas o pequeñas macetas. Las caléndulas también ofrecen buenos resultados en zonas templadas. Sus flores anaranjadas o amarillas prolongan el color y pueden atraer insectos beneficiosos. La respuesta será menor cuando las heladas sean intensas o el suelo permanezca húmedo durante demasiado tiempo.

Los alhelíes desarrollan sus raíces durante el otoño y pueden florecer desde el final del invierno. Sus flores perfumadas los convierten en una opción interesante para zonas de paso. Las bocas de dragón aportan altura y una floración temprana, con variedades de numerosos colores. Algunas soportan frío ligero y vuelven a ganar fuerza cuando suben las temperaturas. Evitar los errores al cuidar plantas ayuda a reducir pérdidas por falta de luz o exceso de riego.

Las campañas municipales de otoño e invierno también recurren a varias de estas especies. Madrid utiliza pensamientos, Bellis, caléndulas, alhelíes, ciclámenes y prímulas por su resistencia, adaptabilidad y valor ornamental. Su calendario es posterior, lo que confirma que la fecha debe ajustarse al clima local.

Cómo preparar macetas y parterres antes de plantar en septiembre

El primer trabajo consiste en retirar restos secos, flores marchitas y malas hierbas. Después puede airearse la capa superficial sin dañar raíces cercanas. Una aportación moderada de compost bien descompuesto mejora la estructura y la capacidad del suelo para retener nutrientes. El drenaje resulta imprescindible en macetas y jardineras. Los agujeros deben quedar libres y el recipiente no debería permanecer sobre un plato lleno de agua.

Tras plantar, hay que asentar el sustrato con un riego suave y ajustar la frecuencia a la temperatura real. Septiembre todavía puede dejar jornadas calurosas, por lo que no conviene aplicar un calendario rígido. Las recomendaciones de cultivo para plantas de temporada fría pueden consultarse también en las guías de extensión agrícola sobre flores de temporada fría, donde se detallan las necesidades de suelo, temperatura y exposición.