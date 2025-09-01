Se necesitan 20 personas en Laguna de Duero (Valladolid) para trabajar en Grupo Logístico Sesé: jornada completa

¿Quieres un empleo estable dentro de una empresa líder en logística? El Grupo Logístico Sesé, con presencia internacional y más de 10.000 empleados en 20 países, necesita incorporar 20 personas con experiencia en el manejo de carretillas para su centro de trabajo en Laguna de Duero (Valladolid). Todos aquellos que estén interesados en poder participar en este proceso de selección, pueden informarse en esta noticia, donde facilitamos los requisitos de acceso, condiciones laborales, funciones a realizar y cómo hay que mandar el currículum a la empresa.

Grupo Logístico Sesé lanza una oferta de empleo para trabajar en el manejo de carretillas en Laguna de Duero (Valladolid)

Grupo Sesé es una de las grandes empresas españolas del sector de la logística integral, especializada en automoción, transporte y gestión de almacenes. Actualmente, busca personal de producción para reforzar su equipo en Valladolid. Las funciones principales que realizarán los seleccionados son:

Manejo de carretilla frontal y retráctil para el movimiento de mercancías.

Abastecimiento manual de cajas en líneas de trabajo o zonas de preparación.

Plegado y organización de contenedores vacíos.

Carga y descarga de materiales.

Colaboración en tareas generales de almacén.

Para optar a una de estas vacantes, se exige experiencia mínima de 3 años en el puesto, además de contar con diploma vigente de carretilla contra pesada y retráctil (teórico-práctico mínimo de 5 horas). También será necesario disponer de vehículo propio para poder acceder al centro de trabajo.

La oferta de empleo ha sido publicada recientemente y ofrece un contrato inicial a través de ETT (máximo un mes) con posibilidades reales de paso a empresa. Se trata de un puesto a jornada completa, en turnos rotativos de mañana (6:00 a 14:00) y tarde (14:00 a 22:00). En cuanto al salario, la compañía ofrece 21.000 euros brutos anuales, lo que supone un sueldo estable y competitivo dentro del sector logístico.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Grupo Logistico Sesé

Si estás interesado en esta oferta para trabajar en Grupo Logístico Sesé de Laguna de Duero (Valladolid), lo primero es preparar tu currículum actualizado, resaltando tu experiencia en el manejo de carretillas y tus certificados en vigor. Una vez lo tengas listo, los pasos a seguir son muy sencillos:

Accede al portal de empleo se encuentra publicada la oferta. Lee con detalle la descripción del puesto. Pulsa en “Inscribirse en la oferta”. Adjunta tu currículum y completa los datos solicitados.

Por otro lado, recuerda que también puedes mandar la candidatura, a través del portal laboral de Sesé, donde deberás indicar la localización, departamento y perfil.