Decathlon alerta de un riesgo de asfixia para los niños en un portabebés vendido durante más de cuatro años

FACUA difunde el aviso que afecta a unidades vendidas entre 2022 y agosto de 2026. La corrección indicada permite conservar y utilizar la silla.

Las familias que llevan a sus hijos en un portabebés Hamax Buddy deben comprobar una etiqueta situada en el arnés. FACUA ha difundido este 21 de octubre una alerta de Decathlon cuyo aviso español está fechado el 15 de octubre. El problema es el riesgo de asfixia si esa pieza se desprende. La instrucción consiste en retirarla por completo; las unidades que no llevan esa etiqueta quedan fuera de esta alerta.

Qué portabebés Hamax Buddy aparece en el aviso

La comunicación identifica el producto mediante los códigos 4091054 y 8591602. El periodo de venta afectado comprende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 6 de agosto de 2026. Esas referencias permiten contrastar el modelo sin depender únicamente del aspecto de una fotografía. Si la silla cambió de propietario, preguntar por la documentación de compra puede ayudar a identificarla. La marca por sí sola no basta para extender el aviso a cualquier otro asiento infantil de Hamax.

Como sucede en otras alertas de productos, importa localizar el elemento señalado y el peligro que puede generar. En este caso, la etiqueta textil del arnés podría estar insuficientemente sujeta. Un niño podría desprenderla de la correa, con el consiguiente riesgo de asfixia. El portal oficial francés RappelConso recoge el mismo problema en su ficha publicada el 19 de octubre. Describe una actuación voluntaria comunicada por Decathlon Francia, no una sanción impuesta a la compañía por ese organismo.

La instrucción consiste en retirar completamente la etiqueta

El aviso español pide cortar y retirar toda la etiqueta textil de la correa del arnés. La pieza señalada es la etiqueta; esa indicación no autoriza a cortar la correa que sujeta al niño. Antes de intervenir, hay que distinguir ambos elementos y consultar el documento del distribuidor. Si existe alguna duda sobre qué parte aparece señalada, puede plantearse al servicio de atención al cliente. La identificación debe resolverse antes de volver a transportar al menor en una unidad afectada.

La comunicación francesa añade una precisión útil para quienes buscan instrucciones sobre una posible devolución: remite a esa corrección concreta como medida aplicable. Tras eliminar la etiqueta por completo, indica que desaparece el riesgo de asfixia identificado y puede continuarse el uso previsto. Por tanto, la información consultada no permite anunciar un reembolso general ni una sustitución automática de todos los asientos. Tampoco debe interpretarse la ausencia de etiqueta como una certificación sobre cualquier deterioro o defecto ajeno a este aviso.

Las condiciones de montaje y uso siguen siendo necesarias

La ficha española del modelo 8591602 describe una silla trasera con fijación al cuadro, presentada en gris y rojo. Establece una edad mínima de nueve meses y un peso máximo de 22 kilos para el niño. La compatibilidad anunciada comprende tubos de entre 28 y 40 milímetros. Además, incluye una advertencia expresa: no debe utilizarse en cuadros de bicicleta de carbono. Retirar la etiqueta corrige el problema comunicado, pero no modifica esas condiciones ni convierte el asiento en compatible con cualquier bicicleta.

El sistema de montaje dispone de cuatro puntos de fijación y requiere una llave BTR número 5. La ficha explica que incorpora un indicador para comprobar la colocación correcta. También aconseja verificar el ajuste de los tornillos antes de trayectos largos o al comenzar la temporada. Son comprobaciones distintas de la actuación sobre la etiqueta. Si se recupera una silla guardada desde hace tiempo, ambas cuestiones merecen atención antes de salir. Las características publicadas permiten consultar dudas concretas sobre instalación y compatibilidad.

Dónde consultar el aviso y qué teléfono funciona en España

El documento está disponible en la página española de comunicados de seguridad de Decathlon. Contiene el nombre del producto, los códigos, las instrucciones y el contacto. La fecha del 5 de abril de 2027 figura como límite de exposición del cartel. No aparece presentada como una fecha para solicitar una devolución ni para posponer la comprobación. La difusión de FACUA del 21 de octubre amplía ahora el alcance del aviso original, emitido seis días antes.

Para resolver consultas en España, el aviso oficial facilita el teléfono 91 623 31 22. Atiende de lunes a sábado, entre las 10.00 y las 20.00 horas. Antes de llamar, tener delante la silla y las referencias disponibles facilita explicar la duda. Resulta útil precisar si conserva la etiqueta, cuándo se adquirió y qué parte no se identifica con claridad. El número francés publicado en RappelConso corresponde a otro mercado; el contacto indicado aquí es el recogido por Decathlon España.