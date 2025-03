Sanidad pide que se retiren varios caldos y sopas de esta popular marca de los supermercados: fechas y lotes afectados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte a las personas con alergia al apio sobre varios productos defectuosamente etiquetados. Aunque no hay riesgo para el resto de la población, se insta a revisar lotes y marcas.

La AESAN ha dado la voz de alarma tras detectar la presencia de apio no declarado en diversos caldos y sopas deshidratadas procedentes de España. ¿Te has planteado revisar tu despensa en este momento? La recomendación es clara: quienes tengan alergia a este ingrediente deben abstenerse de consumir dichos productos, ya que el fallo en el etiquetado supone un riesgo de reacciones adversas. Para el resto de consumidores, la entidad insiste en que no hay peligro alguno, pero sugiere confirmar las fechas y lotes afectados.

Qué consumidores y familias deben prestar especial atención a esta alerta alimentaria

Las autoridades sanitarias enfatizan el peligro que supone para las personas alérgicas al apio la ingesta de estos caldos y sopas. Por lo tanto, si en tu hogar convive alguien con esta alergia, conviene extremar las precauciones. En cambio, si no hay antecedentes alérgicos, no hay motivos de alarma. Aun así, la AESAN aconseja colaborar con la retirada de estos caldos de CalNort y, en caso de detectar alguno de los lotes afectados, contactar con el supermercado para su devolución o sustitución.

Lista de marcas y lotes afectados para proceder a su devolución en supermercados

A continuación se presentan los principales productos implicados, tanto en su formato como en los lotes de fabricación afectados. Si localizas alguno de ellos en tu cocina, mejor no consumirlo y devolverlo al establecimiento.

Supermercado Producto Calnort Lote Caducidad Alipende Caldo de Pollo (24 pastillas) 250652 05/09/2027 Alipende Caldo Vegetal (12 pastillas) 250642 04/09/2027 Consemur Caldo de Pollo (12 pastillas) 250646 04/09/2027 Covirán Caldo de Pollo (24 pastillas) 250573, 250502 28/08/2027, 21/08/2027 Covirán Caldo Vegetal (24 pastillas) 250505 21/08/2027 Eroski Sopa de Pollo con Fideos 2504310, 250484 14/08/2027, 19/08/2027

Tal como se indica en la alerta sanitaria, la distribución inicial de estos productos se ha detectado en Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Islas Baleares, Madrid y País Vasco, sin descartar su llegada a otras regiones.

Pasos fundamentales para reclamar y garantizar la seguridad alimentaria de la población

Para quienes hayan adquirido alguno de los caldos o sopas mencionados, el primer paso es detener su consumo y comprobar si en casa hay personas con alergia al apio. A continuación, conviene acudir al punto de venta donde se adquirieron, ya que las tiendas están obligadas a facilitar la devolución o el cambio.

En el caso de que surja algún problema en el establecimiento, se puede informar a los servicios de consumo autonómicos, que velan por el cumplimiento de la normativa.

La alerta se emitió a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y fue detectada por las autoridades de Castilla y León. Tras el aviso, la propia empresa notificó el fallo de etiquetado, lo que ha permitido a la AESAN activar rápidamente la retirada de estos productos de los canales comerciales.