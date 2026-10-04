Nueva ayuda de hasta 1.000 euros en Galapagar para familias con hijos nacidos o acogidos en 2025

La convocatoria combina importes por orden de nacimiento y discapacidad, pero excluye la ayuda madrileña para madres jóvenes y prevé reducciones proporcionales.

Galapagar abre desde el 25 de septiembre de 2026 las solicitudes de sus ayudas de crianza para menores nacidos, adoptados o acogidos durante 2025. El extracto publicado el día 24 en el BOCM activa una convocatoria aprobada el 26 de agosto. La cuantía puede alcanzar 1.000 euros en determinados casos, aunque las bases añaden una incompatibilidad decisiva. Quienes reciben la ayuda autonómica madrileña para madres jóvenes no pueden sumar esta subvención municipal.

Las ayudas de crianza de Galapagar excluyen un apoyo autonómico

El artículo 6 permite compatibilizar esta convocatoria con otras ayudas públicas, pero establece expresamente aquella excepción de la Comunidad de Madrid. Por tanto, cumplir las condiciones familiares y de residencia no basta cuando concurre ese apoyo autonómico. La exclusión figura en las bases completas, aunque no aparece desarrollada en el extracto del boletín. Tampoco debe confundirse la ayuda municipal con la prestación por nacimiento, que responde a otro procedimiento. La incompatibilidad identificada por Galapagar remite a un programa autonómico concreto.

La escala municipal parte de 100 euros para el primer hijo y sube a 300 para el segundo. El tercero y los siguientes pueden generar 500 euros por menor. Las familias monoparentales tienen una cuantía de 300 euros, salvo que corresponda una superior por tratarse del tercero o posteriores. A esos importes se añaden 500 euros cuando el menor acredita una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Así, el máximo de 1.000 euros requiere reunir las circunstancias correspondientes; no constituye un importe general.

Los nacimientos múltiples no multiplican siempre la misma cantidad

El orden de cada menor determina el cálculo en partos, adopciones o acogimientos múltiples. Por ejemplo, unos gemelos que sean el primer y segundo hijo generan inicialmente 100 y 300 euros, respectivamente. La suma sería 400 euros antes de cualquier ajuste presupuestario. Si fueran el segundo y el tercero, las cantidades ordinarias sumarían 800 euros. Estos ejemplos suponen familias que no aplican el importe específico por monoparentalidad ni complementos por discapacidad. Permiten distinguir la cuantía de cada menor del total que podría corresponder al hogar.

El presupuesto global asciende a 50.000 euros y las bases prevén repartirlo proporcionalmente si las solicitudes admitidas superan esa dotación. No se establece una clasificación por puntos para excluir a quienes queden detrás. Todas las solicitudes válidas entrarían en ese reparto, con reducción de sus cantidades. Por eso, los importes de la escala no equivalen a ingresos garantizados antes de resolver. También las familias que consultan prestaciones por discapacidad deben distinguir aquel sistema estatal del complemento municipal. Aquí el reconocimiento de discapacidad incrementa una ayuda sometida a presupuesto.

Los cinco años de padrón se cuentan antes del nacimiento

La persona solicitante debe convivir con el menor y acreditar cinco años ininterrumpidos de empadronamiento anteriores al nacimiento, adopción o acogimiento. Ese tiempo no se cuenta hacia atrás desde septiembre de 2026. Por ejemplo, para un nacimiento de diciembre de 2025, la antigüedad exigida se comprueba respecto a aquella fecha. El menor debe figurar en el mismo domicilio desde su nacimiento o desde la resolución correspondiente. Además, esa convivencia y empadronamiento deben mantenerse cuando se presente la solicitud municipal.

Las bases contemplan también la guarda con fines de adopción y exigen estar al corriente con el Ayuntamiento, Hacienda y la Seguridad Social. Cuando existen dos progenitores, se pide empadronamiento en el mismo domicilio o documentación de separación, divorcio o cese de convivencia. La separación, por sí sola, no acredita automáticamente la monoparentalidad prevista para esta ayuda. El artículo 8 requiere que el menor conviva exclusivamente con un progenitor, que sea su único sustentador. Debe aportarse la acreditación correspondiente cuando la Administración no pueda comprobar esa situación.

Solicitud electrónica y pago sin presentar después facturas de crianza

El plazo es de treinta días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del extracto. La tramitación se realiza exclusivamente por la sede electrónica municipal, mediante el formulario específico. Incluye declaraciones responsables y consultas de identidad, padrón y nacimiento. Las adopciones o acogimientos requieren su resolución; otras circunstancias pueden exigir documentos si no resultan comprobables. Si faltan datos imprescindibles, el Ayuntamiento concederá diez días hábiles para subsanar. No atender el requerimiento puede terminar en el desistimiento de la petición.

El pago será único y por transferencia después de finalizar la concesión. El artículo 14 no exige una cuenta justificativa posterior con facturas de pañales, alimentación u otros gastos. La justificación descansa en acreditar el hecho causante y los requisitos. Esto no elimina los controles posteriores ni la posible devolución por incumplimiento. El plazo máximo para resolver es de seis meses desde el cierre de solicitudes, con silencio desestimatorio.

El extracto oficial y las bases completas permiten comprobar las condiciones antes de presentar la solicitud.