Nueva ayuda al alquiler de vivienda disponible hasta el 12 de noviembre de 2025: requisitos para solicitarla

El Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragona) ha abierto la convocatoria de Ayudas al Alquiler de Vivienda 2025, dirigidas a personas arrendatarias de una vivienda habitual en el municipio que se encuentren en situación de dificultad económica.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 22 de octubre al 12 de noviembre de 2025. Podrán beneficiarse quienes residan y estén empadronados en Vila-seca y cumplan los requisitos establecidos en las bases municipales.

¿Cuáles son los requisitos para optar a las ayudas?

Estas ayudas buscan facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual a personas con ingresos limitados. Para ello, el Ayuntamiento de Vila-seca establece una serie de requisitos generales que deben cumplirse en el momento de la solicitud:

Requisito Descripción Empadronamiento Estar empadronado/a en Vila-seca con una antigüedad mínima de un año. Contrato de alquiler Ser titular de un contrato de vivienda habitual en el municipio. Domicilio habitual y permanente La vivienda debe figurar como residencia principal según padrón municipal. Límites de renta familiar (2,5 IRSC ponderado) – 1 miembro: 29.193,50 €

– 2 miembros: 30.096,39 €

– 3 miembros: 31.390,86 €

– 4 o más miembros: 32.437,22 € Importe máximo del alquiler No superar los 700 €/mes. Parentesco No tener parentesco de hasta segundo grado con el arrendador. Propiedad de vivienda No ser propietario/a ni usufructuario/a de otra vivienda en España (salvo excepciones).

IRSC 2025 (Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña): 778,49 €/mes — 9.341,92 €/año.

Documentación y cómo solicitarla

La solicitud deberá presentarse mediante el modelo oficial del Ayuntamiento de Vila-seca, dentro del plazo establecido (22 de octubre al 12 de noviembre de 2025), por registro municipal, ya sea presencial o electrónico.

Será necesario acompañar la siguiente documentación:

Solicitud normalizada firmada.

Documento de solicitud de transferencia bancaria.

DNI o NIE de todos los miembros de la unidad de convivencia.

Contrato de alquiler en vigor.

Última declaración de la renta o certificado de imputaciones.

Recibos de alquiler correspondientes al año 2025.

Declaración responsable de cumplimiento de requisitos y ausencia de prohibiciones.

Declaración sobre otras ayudas solicitadas u obtenidas por el mismo concepto.

Memoria de actuación y relación de ingresos recibidos.

Declaración responsable sobre obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Declaración jurada de estar al corriente de pagos.

Memoria del proyecto objeto de subvención.

Liquidación y presupuesto económico.

Compatibilidades, costes no subvencionables y resolución

No se admitirán ayudas duplicadas por el mismo concepto, ni solicitudes que hayan recibido otra subvención con la misma finalidad. La resolución se dictará en un plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud. En caso de no existir resolución expresa dentro de dicho plazo, el silencio administrativo será desestimatorio.

Si cumples las condiciones y presentas tu solicitud dentro del plazo, estas ayudas pueden suponer un importante apoyo para afrontar los gastos de alquiler de tu vivienda habitual en Vila-seca durante 2025.