Miles de trabajadores descubren que no pueden solicitar el paro hasta agotar sus vacaciones retribuidas

Si solicitas la prestación antes de que terminen esos días, el SEPE la denegará o tendrás que volver a presentarla cuando finalice el período pendiente. ¿Te acaban de despedir y quieres cobrar cuanto antes? Hay una condición clave que puede frenarte: las vacaciones retribuidas no disfrutadas.

Tras un despido, no se puede acceder al paro en los 15 días siguientes si quedan vacaciones pagadas. Es obligatorio esperar a que termine ese período, porque durante esos días todavía no existe “situación legal de desempleo”.

Por qué el SEPE no permite pedir el paro con vacaciones retribuidas

Cuando la empresa paga vacaciones no disfrutadas en el finiquito, sigue cotizando por la persona trabajadora durante ese tiempo como si continuara en plantilla. “Si te quedan días de vacaciones por disfrutar, no puedes solicitar tu prestación contributiva todavía porque no estás aún en ‘situación legal de desempleo’, requisito indispensable para tener derecho a la prestación por desempleo”, explican desde el SEPE.

Cómo afecta a la solicitud y cuándo empieza tu situación legal

La “situación legal de desempleo” se produce tras el período de vacaciones pagadas incluido en la liquidación, tiempo en el que la cotización a la Seguridad Social continúa. Solo cuando acabe ese plazo, que cuenta días naturales (incluye fines de semana y festivos), podrás pedir la prestación y arrancará el cómputo de 15 días hábiles para solicitarla. Mientras tanto, sí puedes inscribirte como demandante de empleo en el servicio autonómico.

A continuación, se resume qué trámites pueden realizarse y cuándo, para que no te líes.

Trámite Cuándo puede hacerse Dónde o cómo Inscripción como demandante de empleo Durante los días de vacaciones pagadas Servicio Autonómico de Empleo Solicitud de prestación contributiva Desde el día siguiente a finalizar las vacaciones pagadas Sede Electrónica del SEPE o en oficina con cita previa

En pocas palabras, hasta que no acaban tus vacaciones retribuidas no puedes formalizar la solicitud de paro.

Pasos para calcular la fecha exacta de fin de vacaciones pagadas

¿Cómo saber el día exacto en que ya puedes pedir la prestación? Es más sencillo de lo que parece si sigues este orden.

Verifica la fecha de fin de contrato, despido o baja laboral en el finiquito.

Confirma cuántos días de vacaciones no disfrutadas te han abonado en la liquidación o certificado de empresa.

Suma a la fecha de fin de contrato todos esos días pendientes en días naturales consecutivos, contando sábados, domingos y festivos.

La fecha resultante es el último día de vacaciones pagadas; al día siguiente puedes solicitar el paro y empieza el plazo de 15 días hábiles.

Ejemplo práctico: si tu contrato terminó el 10 de noviembre y te pagan ocho días de vacaciones no disfrutadas, el período concluye el 18 de noviembre. Podrás presentar la solicitud desde el 19 de noviembre. Ojo, no omitas fines de semana ni festivos al hacer la suma.

Qué ocurre si presentas el paro fuera de los plazos establecidos

Para pedir el paro debes presentar la documentación dentro de los 15 días hábiles desde el fin de las vacaciones retribuidas no disfrutadas. Si te inscribes fuera de plazo, no pierdes el derecho, pero sí días de prestación: el reconocimiento será desde el día en que presentes la solicitud, restando los días transcurridos desde cuando debiste hacerlo. Por ejemplo, si lo haces 20 días tarde, perderás 20 días de cobro. ¿La base legal? El artículo 268 del Real Decreto Legislativo 8/2015 y la LGSS.