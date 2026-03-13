Miles de pensionistas ya miran el calendario para saber cuando se cobra la pensión de marzo de 2026

La Seguridad Social fija el abono entre el 1 y el 4 de cada mes, pero varias entidades vuelven a adelantar el ingreso. Esta diferencia hace que miles de beneficiarios reciban su pensión el 24 o el 25 de marzo.

Marzo ya encara su segunda mitad y muchos pensionistas están pendientes de una fecha clave: el ingreso de su prestación. No es un detalle menor, sobre todo con la Semana Santa cada vez más cerca y con muchos hogares organizando gastos, escapadas o reservas. Además, en 2026 las pensiones contributivas han subido un 2,7 %, una mejora que afecta a jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares.

Estas son las fechas de cobro de las pensiones en marzo de 2026 según cada banco

Aunque el calendario ordinario de la Seguridad Social sitúa el pago entre los días 1 y 4 del mes, varias entidades financieras optan por adelantarlo. ¿Cuándo se cobra entonces? Ojo, porque no todos lo harán el mismo día.

Banco Fecha de ingreso Ibercaja 24 de marzo Banco Santander 24 de marzo Caixabank 24 de marzo Caja Rural 25 de marzo BBVA 25 de marzo ING 25 de marzo Banco Sabadell 25 de marzo

De esta forma, los pensionistas que tengan domiciliada su prestación en Ibercaja, Santander o Caixabank la recibirán antes que quienes cobren a través de BBVA, ING, Sabadell o Caja Rural.

Por qué algunos bancos adelantan el pago de las pensiones antes del plazo oficial

La explicación está en la información que reciben de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Gracias a esos datos, las entidades pueden conocer con antelación tanto las cuantías como los beneficiarios y, por tanto, anticipar el abono.

Eso sí, el marco general no cambia. La Seguridad Social mantiene como referencia los días 1 a 4 de cada mes para hacer efectivo el pago. El adelanto depende de la política de cada banco, por lo que no existe una fecha única para todos los pensionistas.

Qué deben revisar los pensionistas sobre sus cuentas y el IRPF pendiente

Junto al calendario de cobro, hay otra cuestión importante: mantener actualizados los datos bancarios en la Seguridad Social. Desde 2021 está en vigor el Protocolo de Variación de Cuentas Bancarias, que permite modificar la cuenta donde se recibe la pensión. Además, este cambio puede solicitarse desde la plataforma para trámites sin certificado digital del INSS.

Por otro lado, muchos mutualistas jubilados siguen pendientes de la devolución del IRPF por cotizaciones realizadas en antiguas mutualidades entre 1960 y 1970. La Agencia Tributaria habilitó un formulario único para reclamar los ejercicios pendientes, pero la acumulación de solicitudes ha retrasado la evaluación de muchos expedientes.