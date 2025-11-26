Mercadona hace oficial las fechas para encargar sus platos de Navidad listos para comer: cochinillo, paletilla, marisco…

Organizar las fiestas puede convertirse en un pequeño maratón doméstico: reuniones por todas partes, horarios que no encajan y la cocina pidiendo auxilio. Coordinar menús, tiempos y gustos es, a veces, misión imposible. Por eso, la cadena de supermercados de Juan Roig vuelve a ponerlo fácil con su campaña de platos navideños listos para comer. La idea es simple: menos pelea con el horno y más sobremesa con los tuyos. De esta forma, lo que antes era estrés ahora puede ser un “calentar y servir” sin dramas. ¿Suena bien para estas fechas?

¿Qué platos listos para comer ofrece Mercadona esta Navidad?

Mercadona pone a disposición de sus clientes una selección de clásicos festivos como Navidad o Nochevieja pensada para llevar a casa, calentar y servir. Entre las opciones aparecen cochinillo, paletilla de cordero lechal, muslo de pollo relleno, ensaladilla de marisco y canapés.

En otras palabras, se trata de platos tradicionales para celebraciones en los que el trabajo duro ya está hecho. Por tanto, el foco pasa de los fogones a disfrutar de la mesa (sin cronómetro en la mano).

¿Hasta cuándo se pueden encargar los platos para Nochebuena y Nochevieja?

Estos platos pueden encargarse en las tiendas que tienen Listo para Comer. Las fechas tope están marcadas: para Nochebuena, 20 de diciembre; para Nochevieja, 27 de diciembre de 2025.

A continuación, un resumen rápido de plazos de encargo y días de ventas asistidas (atención con personal en tienda para gestionar estos pedidos):

Celebración Fecha tope de encargo Ventas asistidas Nochebuena 20 de diciembre 23 y 24 (para Nochebuena) Nochevieja 27 de diciembre 30 y 31 de diciembre

Estas ventanas permiten organizarse sin el típico sprint final. Además, evitan el “todo a última hora” que tantos quebraderos de cabeza da en la cocina.

Cómo encargar y recoger: pasos rápidos

La mecánica es directa y pensada para no perder tiempo: se encarga en tienda con Listo para Comer, se respeta el plazo y, llegado el momento, se recoge con apoyo del personal en los días señalados. ¿Buscas ir al grano? Aquí va el recorrido básico.

Acude a una tienda de Mercadona que tenga Listo para Comer. Haz el encargo para Nochebuena antes del 20 de diciembre o para Nochevieja antes del 27 de diciembre. Acércate en los días de ventas asistidas para gestionar el pedido: 23 y 24 (Nochebuena) o 30 y 31 de diciembre de 2025 (Nochevieja). Lleva el pedido a casa, calienta y sirve.

Por tanto, con estos cuatro pasos te ahorras el encaje de bolillos culinario. De ahí que la propuesta gane puntos: menos cocina, más brindis y un menú que llega a tiempo.