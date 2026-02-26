Confirmado: colegios y oficinas públicas no esenciales cierrran hasta 4 días por ser festivo el día 2 de marzo

El lunes 2 de marzo de 2026 será festivo y no habrá clases en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato ni Formación Profesional, tampoco atención en las oficinas públicas no esenciales, de una comunidad autónoma en concreto. Este lunes libre convierte el fin de semana en un puente de cuatro días sin colegio y obliga a muchas familias a reorganizar horarios, cuidados y gestiones.

El 2 de marzo será festivo en Baleares con colegios y oficinas cerrados

El festivo del 2 de marzo se debe al Dia de les Illes Balears, la celebración autonómica. Cada año se fija el 1 de marzo, en recuerdo del Estatuto de Autonomía de 1983, pero en 2026 cae en domingo y el día no laborable pasa al lunes.

El calendario escolar 2025-2026 de Baleares marca el 2 de marzo como día no lectivo en todos los centros educativos no universitarios, desde Infantil y Primaria hasta ESO, Bachillerato y FP. Además, la Mesa Social Tripartita acordó el cierre de oficinas públicas y servicios no esenciales, de modo que ese lunes no se podrán hacer trámites presenciales.

Puente de cuatro días seguidos sin clases para miles de estudiantes baleares

Para las familias, la clave es que este festivo se une a otro día no lectivo justo antes del fin de semana. ¿Cuántos días seguidos sin clase tendrán los alumnos? El calendario educativo declara el viernes 27 de febrero como Fiesta Escolar Unificada, de modo que los centros ya no abren ese día.

En la práctica, los colegios e institutos permanecerán cerrados desde el viernes 27 de febrero hasta el lunes 2 de marzo, ambos incluidos. Las clases se retomarán el martes 3 de marzo, tras cuatro días de descanso. Estos son los días sin actividad lectiva y administrativa en este puente:

Viernes 27 de febrero: Fiesta Escolar Unificada.

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo: fin de semana sin clases.

Lunes 2 de marzo: festivo autonómico con centros y oficinas cerrados.

En conjunto, el calendario enlaza cuatro días sin actividad lectiva ni administrativa.

El Dia de les Illes Balears y la programación especial de 2026

El Dia de les Illes Balears nace con la Ley 9/1984, que declaró el 1 de marzo festividad oficial de la comunidad. Al principio era festivo pero laborable y no fue hasta 1999 cuando pasó a ser día no laborable. Después ganó peso institucional hasta quedar recogido en el Estatuto de Autonomía reformado en 2007.

Para la edición de 2026, el Govern balear ha preparado un programa con 301 actividades en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Las propuestas se desarrollan del 26 de febrero al 2 de marzo, con el 1 de marzo como jornada central y el lema “Una manera de ser”. Incluyen actos culturales, deportivos e infantiles.