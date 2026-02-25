Este Ayuntamiento de la costa anima a la gente con importantes descuentos en la tasa de apertura de establecimientos

El Ayuntamiento de Motril mantiene bonificaciones del 50% en la tasa de apertura de establecimientos para impulsar la creación de empresas y favorecer la contratación de personas desempleadas, especialmente con discapacidad. Una ayuda que muchos emprendedores aún desconocen y que puede marcar la diferencia al empezar.

El área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha recordado que estas bonificaciones permiten reducir a la mitad la cuota relativa a actividades económicas de la tasa municipal por apertura de establecimientos en Motril. El objetivo es claro: facilitar que nuevos negocios se instalen en la ciudad y, al mismo tiempo, promover la creación de empleo estable.

Quién puede beneficiarse de las bonificaciones del Ayuntamiento de Motril para abrir nuevos negocios

¿Quién puede aprovechar estas ayudas y pagar menos al abrir su negocio? Las bonificaciones están dirigidas a dos perfiles muy concretos, ambos relacionados con el desempleo y la creación de empleo en el municipio. Por un lado, se mantiene una reducción del 50% en la tasa de licencia de apertura para personas con discapacidad que procedan del desempleo y decidan iniciar una actividad empresarial en Motril. De esta forma, se incentiva que quienes tienen más dificultades de acceso al mercado laboral encuentren una vía de inserción a través del autoempleo.

Por otro lado, existe otra bonificación del 50% destinada a quienes abran un nuevo comercio o negocio y contraten, al menos, a dos personas trabajadoras por cuenta ajena también procedentes del desempleo. En este caso, la ayuda se orienta directamente a la creación de puestos de trabajo desde el primer día.

Estas reducciones en la tasa están vigentes desde 2012 y forman parte de la estrategia municipal para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, consideradas clave para generar riqueza y empleo en Motril. En definitiva, si estás en paro y quieres emprender, o si vas a abrir un negocio contratando personal desempleado, conviene revisar bien si encajas en alguno de estos supuestos. A modo de resumen, los perfiles a los que se dirigen estas bonificaciones son los siguientes:

Personas con discapacidad procedentes del desempleo que emprenden un negocio, y personas que abren un nuevo establecimiento contratando al menos a dos trabajadores desempleados.

En consecuencia, se trata de una herramienta pensada tanto para favorecer la inserción laboral como para aliviar la carga fiscal inicial de quienes apuestan por generar empleo en el municipio.

Cómo solicitar las bonificaciones de la tasa de apertura de establecimientos en Motril

La tramitación de estas bonificaciones se realiza a través del Ayuntamiento de Motril, por medio del área delegada de Economía y Hacienda y los diferentes canales de atención al contribuyente habilitados. La persona interesada deberá solicitar la bonificación en el marco de las actividades administrativas necesarias para la apertura de su establecimiento.

Aunque no se detallan aquí los documentos concretos, será imprescindible acreditar que se cumplen los requisitos: procedencia del desempleo, situación de discapacidad en su caso y, cuando corresponda, contratación de las personas trabajadoras desempleadas. Por tanto, es recomendable preparar con antelación los justificantes laborales y administrativos que puedan ser requeridos. Las solicitudes pueden presentarse tanto de forma telemática como presencial. Para que resulte más sencillo visualizar las opciones disponibles, se recogen en la siguiente tabla los principales canales de presentación:

Canal de solicitud Dónde se realiza Observaciones principales Sede electrónica Portal online del Ayuntamiento de Motril Permite tramitar la bonificación de forma telemática Oficina de Atención al Contribuyente Dependencias municipales de atención directa al contribuyente Atención presencial con información y registro de la solicitud Oficinas de registro y distritos Oficinas municipales distribuidas en los distintos distritos Presentación de documentación por registro presencial Otros medios legalmente previstos Canales establecidos por la normativa vigente Válidos siempre que cumplan los requisitos legales

Como se observa, el Ayuntamiento ofrece varias vías para registrar la solicitud, lo que permite elegir la opción más cómoda según las necesidades de cada persona emprendedora. ¿Prefieres hacer el trámite desde casa o te sientes más seguro acudiendo a la oficina y preguntando en persona? Ambas alternativas están contempladas.

Compromiso del Ayuntamiento de Motril con el empleo y los jóvenes emprendedores

El gobierno municipal ha destacado la relevancia de estas bonificaciones para apoyar a quienes generan empleo y actividad económica en Motril, especialmente los pequeños y medianos empresarios. La reducción de la presión fiscal en la fase inicial de un negocio se considera una pieza más del impulso al emprendimiento local.

Además, se está estudiando una nueva bonificación específica en la tasa de apertura dirigida a personas jóvenes. La intención es que la juventud del municipio reciba un empujón adicional para poner en marcha su primer negocio, teniendo en cuenta la importante inversión que suele requerir cualquier “aventura empresarial”.

En definitiva, estas medidas combinan apoyo a colectivos con más dificultades, como las personas con discapacidad desempleadas, con incentivos a quienes se comprometen a contratar a trabajadores en paro. Si estás pensando en abrir un establecimiento en Motril, puede ser un buen momento para informarte, hacer números y comprobar si puedes beneficiarte de estas bonificaciones del 50%.