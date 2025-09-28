Málaga dice adiós a una churrería histórica y con solera después de 73 años: su recuerdo seguirá vivo

El histórico local de la calle Martínez Maldonado baja la persiana después de 73 años. En su lugar abrirá Moreno’s Coffee, franquicia que ya opera en la Avenida San Sebastián, en Bailén-Miraflores.

Casa Baro, la churrería-cafetería de referencia para los madrugadores, se despide tras más de siete décadas sirviendo cafés y churros. La enseña Moreno’s Coffee ocupará el local, con un concepto similar, desayunos y bollería, y una imagen más moderna orientada a quien busca rapidez y comodidad.

Casa Baro cierra tras décadas y deja un vacío en Málaga

Durante más de siete décadas, Casa Baro fue mucho más que una barra. Funcionó como punto de encuentro del barrio: trabajadores antes de entrar al tajo, estudiantes de camino a clase y jubilados que hacían del café con leche y los churros un ritual cotidiano. Su cierre no ha sorprendido del todo a los vecinos, que llevan tiempo viendo cómo los negocios de proximidad dan paso a franquicias y cafeterías modernas.

¿Cuántas mañanas se habrán empezado allí? La respuesta se intuye en los recuerdos compartidos: cercanía, rutina y un trato que marcó a varias generaciones.

Qué cambia con la llegada de Moreno’s Coffee al antiguo local y su presencia en Bailén-Miraflores

El local no quedará vacío. Lo ocupará Moreno’s Coffee, una cadena con presencia en la zona gracias a su establecimiento en la Avenida San Sebastián. La propuesta se mantiene en la misma línea: cafés, desayunos y bollería, aunque con una estética actualizada y procesos pensados para agilizar el servicio. De ahí que se espere una buena acogida, como ya ocurre en su otro punto.

Para orientarse, este cuadro resume el antes y el después del espacio:

Aspecto Antes: Casa Baro Después: Moreno’s Coffee Tipo de establecimiento Churrería-cafetería histórica Franquicia de cafetería con enfoque moderno Ubicación Calle Martínez Maldonado (local de referencia del barrio) Mismo local de Casa Baro; la marca ya opera en Avenida San Sebastián (Bailén-Miraflores) Oferta principal Cafés y churros para madrugadores Cafés, desayunos y bollería con servicio ágil Papel social Lugar de encuentro vecinal durante más de siete décadas Continuidad de la oferta, con un modelo de franquicia y nueva imagen

En consecuencia, el relevo conserva la esencia del desayuno, pero cambia el modo de relación con el entorno: del trato de mostrador de siempre a un formato más estandarizado.

Recuerdos, precios populares y el ambiente de toda la vida con churros

El recuerdo de Casa Baro se asienta en detalles que costará replicar. La bandeja de churros que parecía interminable los fines de semana, el café sin prisas y las bromas del personal cimentaron la fidelidad de su clientela. Además, los precios ajustados ayudaron: se recuerdan cafés a 1,40 euros y pitufos a 1,90.

Estos elementos, repetidos por los habituales, explican por qué el cierre pesa tanto:

Trato cercano y constante con los vecinos.

Bromas y complicidad del personal detrás de la barra.

Servicio sin prisas, pensado para conversar.

Generosas raciones de churros, especialmente en fin de semana.

Por tanto, no es solo una cafetería la que se va; es una forma de estar en el barrio.

Cómo afectará al barrio el relevo comercial en Martínez Maldonado

El cambio refleja una tendencia conocida: los negocios de barrio dejan sitio a modelos de franquicia. No obstante, la nueva apertura puede llenar el vacío físico y mantener el flujo de desayunos que dinamiza la zona. La duda razonable es otra: ¿se perderá parte de la esencia malagueña que se asociaba al mostrador de siempre?

En cualquier caso, el recuerdo de Casa Baro seguirá vivo entre quienes crecieron con su barra y sus mesas. El último sorbo deja un poso de nostalgia, pero también la certeza de que el vecindario encontrará nuevas rutinas.