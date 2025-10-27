Lidl pone a la venta una manta eléctrica con pantalla y lavable perfecta para el frío: cuesta 34,99 euros

La nueva Sensiplast llega para plantar cara al frío con 6 niveles de calor, pantalla indicadora y sistema de seguridad con apagado automático. Está disponible desde el 27 de octubre en tiendas y también a través de la web.
Con el frío a la vuelta de la esquina, Lidl incorpora a su catálogo la manta térmica Sensiplast por 34,99 euros. Con regulación de temperatura, apagado automático y un diseño pensado para el día a día, se perfila como una opción práctica y económica para estar a gusto en casa.
Qué ofrece la manta térmica de Lidl con control de temperatura y apagado
La manta está confeccionada en poliéster, con tacto suave y tejido transpirable. Esto ayuda a mantener una sensación agradable sin acumulación de sudor, incluso en uso continuado.
Su rango de temperatura va de 38 a 46 grados. Permite escoger entre seis niveles y visualizar el ajuste en la pantalla indicadora, de modo que cada persona encuentra su punto de confort. Así se consigue calor constante sin pasarse.
La seguridad corre a cargo del apagado automático, que evita sobrecalentamientos y aporta tranquilidad si en algún momento nos despistamos. Además, es lavable en lavadora a un máximo de 30 grados y cuenta con unas dimensiones amplias, 180 x 130 centímetros, para cubrir bien.
Para hacerse una idea rápida, estas son algunas ventajas prácticas:
- Seis niveles para regular el calor; pantalla indicadora sencilla; tejido suave y transpirable; apagado automático; lavable a 30 °C y tamaño amplio de 180 x 130 cm.
En resumen, una propuesta sencilla de usar y fácil de mantener; vamos, que cumple.
Quiénes se beneficiarán de esta manta eléctrica y por qué puede interesar
¿Teletrabajas o pasas muchas horas sentado? Para quienes sienten más el frío, viven en casas sin calefacción o quieren un extra de abrigo, una manta eléctrica es una alternativa a los calefactores o radiadores externos. De hecho, acompaña bien las tardes de sofá o las jornadas frente al ordenador. ¿Eres de los muy frioleros? Aquí tienes una solución cómoda y a buen precio.
Está disponible desde el 27 de octubre en las tiendas Lidl y también en la web. En tienda física, basta con acudir desde esa fecha y adquirir el modelo Sensiplast por 34,99 euros. En la web, se podrá añadir al carrito y finalizar la compra como cualquier artículo del catálogo. Por consiguiente, hay dos vías claras y cómodas para hacerse con ella. ¿Llegarás a tiempo?
Alternativa en El Corte Inglés con diferencias de tamaño, materiales y precio
Si no convence la opción anterior o no se llega a tiempo, existe otra propuesta: la manta eléctrica polar Sogo MEL-SS-20212 Fleece XL, en El Corte Inglés, por 49,99 euros. En este caso no dispone de pantalla; está confeccionada en lana de coral y poliéster, ofrece una potencia de 60 W y permite ajustar el calor mediante un controlador con tres niveles: alto, medio o bajo. Sus medidas son 150 x 80 centímetros.
Para comparar de un vistazo ambas opciones, este cuadro resume las características comunicadas:
|Característica
|Lidl Sensiplast
|Sogo MEL-SS-20212 Fleece XL
|Precio
|34,99 euros
|49,99 euros
|Tamaño
|180 x 130 cm
|150 x 80 cm
|Material
|Poliéster, tacto suave y transpirable
|Lana de coral y poliéster
|Control y niveles
|Pantalla indicadora y 6 niveles (38–46 °C)
|Controlador con niveles alto, medio o bajo
|Apagado automático
|Sí
|No indicado
|Lavado
|Lavadora máx. 30 °C
|No indicado
|Potencia
|No indicado
|60 W
En consecuencia, quien busque mayor tamaño, display para ajustar y seis niveles tiene en Lidl una opción muy ajustada de precio. Quien prefiera un tejido tipo polar y un control sencillo encuentra en Sogo una alternativa fiable, aunque más cara.