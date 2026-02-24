La Seguridad Social confirma la ayuda infantil que protege a los hogares con menores: quién puede solicitarla

Las familias con hijos podrán acceder a un complemento mensual de hasta 115 euros por menor a cargo, una ayuda pensada para reducir la pobreza infantil incluso cuando no se percibe el Ingreso Mínimo Vital.

En un contexto en el que el 17 % de las familias con hijos en España vive en situación de pobreza laboral, este apoyo económico se convierte en un respiro para muchos hogares. El llamado Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) se dirige a familias vulnerables con menores de edad, con el objetivo de reforzar sus ingresos y aliviar el impacto del encarecimiento de la vida diaria.

Quién puede cobrar el complemento de ayuda a la infancia CAPI y por qué es tan importante

La realidad es que tener trabajo ya no garantiza cubrir las necesidades básicas, especialmente en hogares con menores. Las cifras son claras: la pobreza laboral afecta todavía más a las familias numerosas y monoparentales, donde los porcentajes alcanzan el 35,5 % y el 32 % respectivamente. En este escenario, cualquier prestación recurrente marca la diferencia en la nevera y en el recibo de la luz.

El CAPI está pensado para hogares vulnerables con hijos menores, pero no se limita a los casos de pobreza extrema. También puede llegar a familias trabajadoras con uno o dos sueldos modestos, autónomos, contratos a tiempo parcial o varios hijos a cargo. La clave está en los límites de renta y patrimonio, más amplios que los del propio Ingreso Mínimo Vital, lo que permite que muchos hogares con ingresos modestos puedan acceder a este complemento sin ser perceptores del IMV.

Desde gestorías especializadas en ayudas a familias advierten de que, por puro desconocimiento, muchos posibles beneficiarios renuncian a pedir prestaciones al pensar que no cumplen los requisitos. En la práctica, revisar con calma la situación económica y la composición de la unidad familiar puede descubrir un derecho que estaba pasando desapercibido.

Cuantías del complemento de ayuda a la infancia según la edad de los hijos

La cuantía que reconoce la Seguridad Social varía en función de la edad de los menores al inicio del año. La ayuda se concentra especialmente en los primeros años de vida, cuando los gastos en guardería, alimentación específica y productos de cuidado infantil suelen dispararse.

A grandes rasgos, las cuantías mensuales son las siguientes:

Edad del menor a cargo Importe mensual aproximado del CAPI Menores de 3 años 115 € De 3 a 6 años 80,50 € De 6 a 18 años 57,50 €

Esta estructura permite que los hogares con varios hijos acumulen una ayuda relevante dentro de su presupuesto anual. En consecuencia, el complemento se convierte en un apoyo estable que ayuda a sostener gastos básicos como alimentación, suministros o material escolar.

Cómo se relaciona el complemento CAPI con el Ingreso Mínimo Vital y qué deben revisar las familias

El CAPI está vinculado al Ingreso Mínimo Vital, pero no exige cobrar esta prestación para poder acceder al complemento. En el caso de quienes ya son beneficiarios del IMV y cumplen las condiciones, la Seguridad Social reconoce el pago de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales.

Para el resto de hogares interesados, será necesario presentar una solicitud específica y aportar la documentación que acredite ingresos, patrimonio, composición de la unidad de convivencia y empadronamiento. De ahí que se recomiende revisar bien toda la situación administrativa antes de iniciar el proceso, especialmente tras el nacimiento de un hijo, cuando los trámites pueden resultar más pesados.

Además, es fundamental mantener actualizados los datos personales y económicos en los registros de la Seguridad Social. Cualquier cambio en la situación familiar o un aumento de ingresos que supere los límites fijados puede provocar la reducción de la cuantía o la pérdida del derecho a seguir cobrando el complemento. Por lo tanto, conviene estar muy pendiente de estas variaciones para evitar sorpresas en los próximos meses.