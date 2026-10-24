Consumo estrena un portal gratuito para comprobar si hay cuentas de juego abiertas con tus datos

El servicio admite consultas de personas que no juegan y funciona con Cl@ve. Los nuevos límites conjuntos siguen en pruebas, con aplicación general prevista para marzo de 2027.

Comprobar si alguien ha utilizado tu identidad en una plataforma de juego será una de las utilidades del nuevo Portal del Jugador. Consumo ha anunciado su lanzamiento este 21 de octubre, con acceso gratuito mediante Cl@ve. También pueden consultarlo quienes nunca hayan apostado. La herramienta permite localizar cuentas asociadas a sus datos en operadores autorizados en España, aunque detectar una cuenta desconocida requiere después aclarar su origen.

Qué información reúne el nuevo Portal del Jugador

El portal centraliza datos de actividad, depósitos, participaciones y resultados, junto con un historial agregado. También ofrece alertas personales y certificados electrónicos correspondientes a ejercicios fiscales completos. Para quien utiliza varias plataformas, permite observar el conjunto desde un mismo espacio. Para los demás ciudadanos, la consulta puede ayudar a detectar una posible suplantación. La protección de tu DNI sigue siendo relevante: el servicio facilita información, pero no sustituye la investigación de una cuenta que no reconoces.

La dimensión del problema aparece en otro balance oficial, publicado por Consumo el pasado 7 de abril. Durante 2025, 8.675 personas presentaron denuncias por suplantación relacionadas con el juego online, un 12% más que el año anterior. Esas denuncias afectaban a 15.871 cuentas. Dividir ambas cifras da aproximadamente 1,83 cuentas por denunciante. El cálculo muestra que una misma identidad puede aparecer vinculada a más de una cuenta. No indica cuántas irregularidades descubrirá el nuevo portal ni acredita que todas las denuncias hayan terminado en condena.

Qué hacer si aparece actividad que no reconoces

Cuando la suplantación tiene consecuencias fiscales, la DGOJ dispone del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados, conocido como PACS. Es un servicio anterior al lanzamiento anunciado hoy. Su guía indica obtener el certificado anual de movimientos del ejercicio afectado y presentar denuncia policial, identificando las empresas implicadas. Después se solicita a esos operadores un certificado de actividad y el cierre de la cuenta. El procedimiento pide dirigirse exclusivamente a las empresas afectadas y aportarles el certificado anual y copia de la denuncia.

Otra herramienta existente es Phishing Alert, de inscripción voluntaria para mayores de edad residentes en España con DNI o NIE. Avisa cuando un operador adherido verifica datos coincidentes para activar un registro. Su cobertura depende de la participación del operador y el aviso es informativo: no permite autorizar o rechazar el alta desde la DGOJ. Esa diferencia importa al interpretar una alerta. La comunicación dirige al ciudadano hacia la empresa para aclarar la incidencia y, cuando corresponda, realizar comprobaciones documentales adicionales.

Los límites conjuntos todavía están en fase de pruebas

El anuncio incorpora un sistema que sumará los depósitos realizados en distintas plataformas. Sus cantidades predeterminadas son 700 euros diarios, 1.750 semanales y 3.300 por cada cuatro semanas. Este último periodo no equivale a un mes natural. Según las preguntas frecuentes oficiales, el día se computa desde las seis de la mañana. Los periodos semanales comienzan los martes a esa misma hora. Son límites de dinero ingresado en las cuentas, no una autorización de pérdidas ni una recomendación sobre cuánto gastar.

La entrada general de la reforma está prevista para marzo de 2027. Ahora el sistema atraviesa una fase de pruebas y adaptación, por lo que su anuncio no equivale a una restricción definitiva ya aplicada. El Real Decreto 520/2026 establece que el control conjunto será complementario e independiente del existente en cada operador. Ambos controles convivirán. La comprobación central permitirá rechazar un depósito que exceda el límite global, aunque la cuenta utilizada todavía tenga margen dentro de sus propios límites individuales.

Certificados, reclamaciones y controles cumplen funciones diferentes

El PACS permite reunir documentación para justificar una suplantación cuando aparecen ganancias ajenas en los datos fiscales o en una comprobación tributaria. Los certificados entregados por los operadores recogen datos de la cuenta, movimientos y medios de pago. Esa información se aporta para ampliar la denuncia y, si procede, al expediente correspondiente de la Agencia Tributaria. Consultar el portal y denunciar son actuaciones distintas. Obtener un informe ayuda a documentar lo ocurrido, pero no resuelve automáticamente una controversia con una empresa o con Hacienda.

La regulación también permitirá establecer límites conjuntos inferiores, con registro inmediato en el sistema. Las solicitudes de aumento o supresión tendrán condiciones temporales específicas, por lo que las cantidades predeterminadas no son topes inalterables. El anuncio de Consumo, las preguntas frecuentes oficiales y el real decreto permiten distinguir cada función. Para acceder a la consulta está disponible el Portal del Jugador. Los casos de identidad utilizada por terceros tienen, además, las instrucciones documentales del servicio PACS para el ámbito tributario.