Estas son las fechas de cobro de las pensiones en agosto: adelantos en CaixaBank, Santander, ING, BBVA y más entidades

Las entidades adelantan el abono entre el 21 y el 25 de agosto, con excepciones. Las pensiones contributivas suben un 2,8% en 2025 y te contamos quién cobra, cuándo y qué hacer si no llega el ingreso.

Los pensionistas aguardan el pago de agosto con la misma atención con la que los trabajadores esperan su nómina. En 2025 se han abonado más de 10,3 millones de pensiones contributivas y, además, las prestaciones han subido: un 2,8% las contributivas y de Clases Pasivas; alrededor de un 6% las mínimas, y un 9% las no contributivas. ¿Qué día te ingresará tu banco la pensión?

De forma oficial, la Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido, el primer día hábil del mes siguiente, entre el 1 y el 4. No obstante, gracias al mecanismo de Cuenta Única Centralizada, la mayoría de entidades adelantan el dinero a finales de mes para facilitar la planificación de gastos. Por tanto, en agosto de 2025 se espera que los cobros adelantados lleguen entre el 21 y el 25, dependiendo de la entidad. Si prefieres curarte en salud, toma nota de la fecha concreta de tu banco y evita sorpresas.

Fechas de cobro de las pensiones en agosto de 2025 según bancos y calendario estimado de cada entidad

A continuación, resumimos las fechas previstas por entidad. Revísalas con atención y ten en cuenta que algunas agrupan su operativa en el mismo día:

Entidad bancaria Fecha estimada de abono Bankinter, EVO, Unicaja Jueves 21 de agosto Santander Viernes 22 de agosto CaixaBank Domingo 24 de agosto (día laborable aprovechado por el banco) BBVA, ING, Abanca, Sabadell, Ibercaja, Kutxabank Lunes 25 de agosto PiBank Lunes 1 de septiembre

Como ves, la horquilla principal va del 21 al 25 de agosto, con la particularidad de CaixaBank y la excepción de PiBank, que mueve el ingreso al 1 de septiembre. ¿Te encaja con tus recibos domiciliados? Mejor prever que lamentar.

Qué hacer si no recibes la pensión tras la fecha prevista y cómo reclamar

Agosto aprieta y disponer del ingreso a tiempo, aligera la cuesta de fin de verano. Por eso, las entidades adelantan el pago como servicio al colectivo. No obstante, si al llegar el 4 de septiembre no ves el abono, conviene seguir estos pasos:

Contacta primero con tu banco para descartar incidencias internas o demoras puntuales en la operativa.

Si todo es correcto y no hay ingreso, presenta reclamación ante la Seguridad Social en los CAISS.

También puedes tramitar la reclamación vía Sede Electrónica de la Seguridad Social, adjuntando la documentación que corresponda.

Por otro lado, recuerda que el pago oficial se efectúa a mes vencido; de ahí que algunos ingresos se materialicen a comienzos de septiembre si tu entidad no adelanta. Además, conserva justificantes y capturas de tu área de cliente: te ayudarán a acelerar cualquier gestión.